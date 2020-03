Un nuovo dolore si fa strada nella vita dell’attrice Shannen Doherty. La bella Brenda di Beverly Hills 90210, che di recente ha ripreso la sua lotta contro il cancro, ha perso la sua migliore amica.

Il suo nome era Deborah Waknin-Harwin, fashion stylist e costumista ha conosciuto la Doherty 28 anni fa, da allora il loro legame è stato indissolubile. Proprio lei le è stata accanto quando Shannen si ammalò di tumore. Poi, 4 anni fa, anche alla costumista fu diagnosticato il cancro, una battaglia che hanno condiviso insieme. Oggi, la sua morte scuote profondamente l’attrice, che ha voluto affidare l’ultimo saluto all’amica ad un post su Instagram.

Il post di Shannen Doherty

Shannen Doherty ha scelto di condividere con i suoi fan questo momento difficile. Sceglie quindi una foto che la ritrae accanto all’amica Deborah, sono entrambe sorridenti e felici. Poi a quell’immagine accompagna una lunga didascalia.

“Circa 28 anni fa ho conosciuto Deborah, mi fece strizzare in un paio di strettissimi pantaloni rossi di pelle” comincia l’attrice. “Fu subito amicizia. Un’amicizia che in 28 anni ha resistito, è cresciuta ed è stata ritenuta preziosa da entrambe.

Mi ha insegnato a giocare a backgammon. Mi ha fatto conoscere l’isola di Saint Barth. Mi ha insegnato che quando era lei a vestirmi, sembravo più bella. Abbiamo attraversato insieme fidanzati e mariti. Divorzi, lacrime e risate. Abbiamo ballato sui tavoli in giro per il mondo. Sono stata la sua damigella d’onore al suo matrimonio con l’amore della sua vita Craig. Abbiamo pianto quando mi ha chiamato per dirmi che era incinta. Aspettava Olivia, la sua figlia straordinaria. Parlava più di 5 lingue. Scoprimmo di aver frequentato la stessa scuola superiore.

Siamo cresciute insieme. Era accanto a me durante la mia lotta contro il cancro e io accanto a lei quando le fu diagnosticato 4 anni fa”. La Doherty racconta che come lei anche l’amica ha attraversato il tunnel del cancro, tuttavia non scende in dettagli sulle cause della morte.

Un ultimo ricordo, poi l’addio

L’attrice ricorda l’amica com’era, come aveva imparato ad amarla. “Rideva tanto. Emanava bellezza, intelligenza, bontà. Era ed è incastonata profondamente nel mio cuore“. Ricorda ciò che erano l’una per l’altra.

“Eravamo più che migliori amiche. Eravamo sorelle. Legate l’una all’altra dall’universo, ci siamo riconosciute istantaneamente“.

Infine conclude: “Mi mancherai sempre, i tuoi consigli, le tue risate, la tua schiettezza. Già mi manchi. Sento già che manca una parte del mio cuore. Deborah Waknin Harwin ti amo“.