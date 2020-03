Tra coloro che stanno dimostrando grande generosità verso le persone in difficoltà in questi tempi difficili, c’è anche la comunità etiope Oromo di Milano. Sentendosi accolta dalla cittadinanza italiana, i residenti etiopi hanno deciso di ricambiare l’ospitalità donando generi alimentari alle persone bisognose.

Donati 5 carrelli di generi alimentari

Per Oromo si è trattato di un’occasione per dimostrare la gratitudine nei confronti della Croce Rossa milanese, che da tempo tra le sue attività ha anche l’accoglienza dei richiedenti asilo provenienti dall’Africa. Pare che una grossa percentuale di questi residenti arrivi proprio dall’Etiopia.

Da qui, la decisione di donare 5 carrelli ricolmi di generi di prima necessità per le famiglie in difficoltà. A consegnarli in prima persona è stato il presidente dell’Associazione Oromo Milano, Husen Abdussalam.

I ringraziamenti della Croce Rossa

La Croce Rossa si è servita dei social per raccontare a tutti di questo gesto e per ringraziare la comunità etiope: “Grazie alla comunità Oromo di Milano che ha donato generi alimentari indispensabili che porteremo a famiglie e persone in difficoltà.”.

Oromo: “Milano ha accolto noi e i nostri figli”

Queste sono le parole con cui la comunità ha spiegato il perché della donazione: “La Croce Rossa ci ha salvato dal mare, Milano ha accolto noi e i nostri figli.

Per questo motivo oggi abbiamo voluto dare un segno concreto della nostra solidarietà”.