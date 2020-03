Cristiano Malgioglio ha pubblicato uno struggente messaggio dopo la morte di Lucia Bosé, deceduta il 23 marzo scorso in Spagna. Le sue parole ricalcano il ritratto di una donna solare e inimitabile, che lui ha avuto modo di conoscere e apprezzare in tutta la sua grandezza.

Il dolore di Cristiano Malgioglio

È un messaggio carico di dolore quello di Cristiano Malgioglio per l’amica Lucia Bosé, scomparsa il 23 marzo scorso all’età di 89 anni. Il paroliere lo ha affidato a uno struggente post sul suo profilo Instagram, sigillato da uno scatto che lo ritrae con la donna che, per lui, è stata esempio di gioia e bellezza.

“Dio mio non posso crederci…. Anche #luciabose ci ha lasciati. Che donna meravigliosa… era di una allegria e di una simpatia unica oltre ad essere una donna bellissima. Molti magari diranno che aveva una bella età… non conta l’età. Adesso spero che sia in Paradiso con i suoi Angeli che lei amava tanto. E oggi ancora una volta si piange. E pensare che l”avevo sentita un mese fa“.

Post di Cristiano Malgioglio su Instagram

La morte di Lucia Bosé

La notizia della morte di Lucia Bosé ha fatto il giro del mondo, alla luce della sua straordinaria esistenza tra arte e passione per la vita.

La madre di Miguel Bosé si è spenta all’età di 89 anni, il 23 marzo scorso, e secondo quanto riportato da El Pais sarebbe morta in ospedale dopo aver contratto il Coronavirus.

L’infezione si sarebbe sommata a una serie di patologie pregresse che avrebbero determinato un quadro clinico instabile, e il mondo dello spettacolo si è unito al dolore della famiglia per la sua scomparsa.

Il figlio dell’attrice, il cantante Miguel Bosé, ha annunciato il decesso sul suo profilo Instagram: “Cari amici, vi comunico che mia madre Lucia Bosé è scomparsa. Ora sta nel migliore dei luoghi“.