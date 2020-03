Arriva in questi momenti la tragica notizia che informa della morte della nota attrice Lucia Bosé. Secondo quanto rilanciato in questi istanti dalle agenzie stampa, l’attrice – 89 anni – sarebbe morta in ospedale dopo aver contratto il Coronavirus, come riportato da El Pais.

Segovia, morta in ospedale Lucía Bosé

L’infezione avrebbe aggravato le condizioni di salute della donna già instabili per patologie pregresse. Un dato che, dal punto di vista medico, conferma gli studi finora condotti sulla letalità del virus alla luce di pazienti che già versano in fragili condizioni.

A dare l’annuncio della scomparsa, il figlio, il celebre cantante Miguel Bosé: “Cari amici, vi comunico che mia madre Lucia Bosé è scomparsa. Ora sta nel migliore dei luoghi“.

L’addio sui social di Miguel Bosé

La triste notizia la si apprende dal quotidiano spagnolo El Pais. Secondo quanto già confermato anche da persone particolarmente vicine alla famiglia dell’attrice scomparsa, la donna sarebbe morta in data odierna a Segovia. Secondo quanto si apprende dai media spagnoli, l’attrice si trovava ricoverata in ospedale a Segovia già da 3 giorni. Al momento della morte della madre, Miguel Bosé si trovava oltreoceano, in Messico.

L’affetto di amici e fan sui social

Rilanciata sui social la notizia della scomparsa dell’attrice, in tantissimi hanno già provveduto ad unirsi virtualmente attorno al cantante con parole d’affetto e cordoglio in questo difficilissimo momento. “Miguel – scrive sui social, nei commenti, Christian Acosta – Che grande fortuna la tua aver avuto una madre così straordinaria. Grazie per averla condivisa con noi. Tutto il mio affetto è per te e per i tuoi figli“.

Approfondisci

TUTTO SUL CORONAVIRUS

Coronavirus, morta la madre di Alex Baroni: “Stanotte lo ha raggiunto”

Lutto per Piero Chiambretti: è morta mamma Felicita