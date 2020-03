Ieri era arrivata la notizia che Angelo Borrelli che da giorni aveva manifestato sintomi febbrili è stato sottoposto a tampone. Persino la conferenza stampa di ieri pomeriggio era stata annullata. Nella mattinata di oggi è arrivato il risultato del tampone.

Borrelli negativo

Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli è risultato negativo al tampone per il coronavirus. Per Borrelli quindi un semplice e lieve stato influenzale. Per il momento il capo della protezione civile lavorerà da casa rimanendo comunque in contatto con il comitato operativo e l’unità di crisi. A questo proposito ieri la protezione civile aveva diffuso una nota in cui rassicurava tutti i cittadini sul fatto che il dipartimento della protezione civile “continuerà a garantire la massima operatività e, anche per il tramite dell’Ufficio Stampa, a diffondere le informazioni disponibili sull’emergenza in atto“.