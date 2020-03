Giuliana De Sio sta meglio e torna a farsi sentire sui social. L’attrice aveva raccontato di essere stata colpita dal coronavirus, e in queste ore ha pubblicato un post su Facebook rivolto a tutti i fan che l’hanno inondata di messaggi di supporto e sostegno.

Giuliana De Sio, la guarigione dal coronavirus

Sempre presente sui social network, Giuliana De Sio sta informando passo dopo passo il suo pubblico sulle sue condizioni dopo essersi ammalata di Coronavirus. L’ultimo suo scatto la ritrae sorridente, più distesa. L’attrice accompagna la foto, che vuole essere un segno di speranza, con la didascalia: “Un sorriso, piccolo grande sforzo di volontà”.

Quindi, dalla malattia si esce, come scritto da lei in un post di alcuni giorni fa. L’attrice si è anche trovata al centro di una piccola polemica per aver riferito, nel post in cui ha parlato per la prima volta della malattia, dei metodi sbrigativi dello Spallanzani e di essersi sentita abbandonata. Così, ha voluto precisare: “Prego gli haters di astenersi dal dire cattiverie e assurdità almeno su questo argomento. Non ho mai avuto la più pallida intenzione di polemizzare con il personale medico e paramedico dello Spallanzani che ringrazio infinitamente per quello che stanno facendo per tutti e che hanno fatto per me.”.

Foto Giuliana De Sio Facebook

Il sostegno dei fan

Giuliana De Sio sta meglio ed è in via di guarigione anche se, come lei stessa ha dichiarato, sarà difficile, mentalmente, superare quanto accaduto. L’attrice di fiction come L’Onore e il Rispetto, si mostra felice e in uno scatto e scrive: “Buongiorno da questo straccio di donna che però sta guarendo”. La foto della De Sio ha ottenuto centinaia di like e commenti e sono in molti a sostenere l’attrice nella sua battaglia.

A chi le scrive scherzosamente “per festeggiare non andartene a spasso”, la donna risponde: “Sono chiusa da 25 giorni”. Un calvario lungo e difficile per la De Sio, come emerge proprio dalla foto di Facebook, in cui il suo volto appare provato e stanca.

Foto Giuliana De Sio Facebook



Approfondisci:

Coronavirus in Italia, ultime notizie: i dati aggiornati del 25 marzo

Coronavirus, lo sfogo di una donna: “Non so dov’è la salma di mio padre”