La notizia è di queste settimane, Lucia Bosè è morta lasciando nel mondo dello spettacolo un vuoto enorme. In tanti come Cristiano Maglioglio, hanno sentito il bisogno di dare l’ultimo saluto all’attrice, risultata positiva al Coronavirus prima del decesso avvenuto in Spagna.

Ora anche Bianca Guaccero, da poco tornata al timone di Detto Fatto attraverso i social, ha voluto dedicare un pensiero alla Bosè. Insieme la Guaccero e Bosè hanno partecipato alla fiction Capri.

La dedica di Bianca Guaccero a Lucia Bosè

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram Bianca Guaccero ha salutato l’amica e collega Lucia.

La conduttrice ha condiviso una clip tratta da Capri a cui ha affidato la sua personalissima dedica.

Detto Fatto sui social

Dopo un periodo di pausa dalla tv, a causa dell’emergenza Coronavirus, Bianca Guaccero è tornata al timone del suo programma attraverso i social network, con Pronto Detto Fatto. Un semplice “Ciao Lucia” accompagna il video con la didascalia.

Il debutto in rete del format è avvenuto lo scorso lunedì, ma proprio durante la diretta Bianca è stata sorpresa dalla notizia della morte della Bosé.

” Mi dispiace un sacco” ha commentato tra le lacrime. “Ho lavorato con lei sul set dell’ultima stagione di Capri. Lei è stata una madre per me, una vera forza della natura. Mi mancherà molto… Con lei vivevo sul set ventiquattr’ore su ventiquattro“.