La decisione è di Mediaset, ma lo comunicano i canali ufficiali del programma: Le Iene non torneranno in onda il 9 aprile, come promesso nell’ultimo cambio di programma. L’appuntamento con lo show slitta ancora di settimane, purtroppo.

Con il post apparso sul profilo Instagram della trasmissione, Le Iene hanno spiegato anche uno dei loro “colleghi” è risultato essere positivo al test del Coronavirus.

Le Iene, una nuova data

Il programma era previsto per il 25 marzo, al termine delle misure restrittive, messe a punto per evitare il contagio. Tuttavia nel corso di queste settimane le disposizioni sono cambiate di volta in volta, e così la chiusura di molte attività ha fatto slittare Le Iene alla data del 9 aprile.

Oggi la notizia di ulteriore spostamento in calendario: la redazione fa sapere con un post su Instagram che, salvo complicazioni, lo show è atteso in tv il prossimo 23 aprile.

Il post delle Iene

Le Iene spiegano al loro pubblico che purtroppo la decisione non dipende da loro. ” «Le Iene torneranno in onda il 23 aprile. Lo ha deciso il comitato programmi di Mediaset.

Si tratta di un ulteriore slittamento in avanti rispetto al 9 aprile, data in cui era prevista la ripartenza del nostro programma dopo lo stop avvenuto i primi di marzo a causa della positività al coronavirus di uno dei nostri colleghi“.

Poi entrano nel dettaglio spiegando anche la situazione interna della redazione. “Terminata la quarantena, Le Iene sarebbero dovute tornare in palinsesto il 25 marzo ma, a causa della chiusura di gran parte delle attività nel nostro paese, anche noi siamo stati tenuti fermi. Ora, se pur pronti ad entrare in campo, dovremo aspettare altre settimane in panchina.

Ci spiace molto di non poter essere presenti in questo momento in cui la richiesta di informazione e intrattenimento è così centrale. Non dipende da noi“.