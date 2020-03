L’attrice e conduttrice italiana Sabrina Ferilli, dopo il successo dello scorso anno ne L’amore strappato, tornerà su Canale 5 come protagonista di una nuova produzione: Cuori d’acciaio.

Cuori d’acciaio, nuova fiction Mediaset

Non si sa ancora molto della nuova produzione di casa Mediaset. Ciò che è dato sapere, oltre al titolo Cuori d’acciaio, e l’identità dell’attrice protagonista, Sabrina Ferilli, è che si tratta di una fiction che, ancora una volta, vede la collaborazione della coppia Izzo e Tognazzi.

Lei a capo della sceneggiatura, e lui dietro la macchina da presa. Non è la prima volta che i due lavorano insieme.

La coppia ha collaborato nella produzione di L’amore strappato, miniserie di 3 episodi con protagonista sempre Sabrina Ferilli andata in onda su Canale 5, e del film drammatica Io no rilasciato nelle sale nel 2003.

Sabrina Ferilli torna protagonista

L’attrice Sabrina Ferilli torna nel ruolo di protagonista. L’anno scorso abbiamo avuto modo di apprezzare le sue doti di attrice drammatica nei panni di Rosa Macaluso. Rosa è la protagonista delle miniserie televisiva L’amore strappato. Rosa nell’arco di soli 3 episodi farà di tutto per dimostrare l’innocenza del marito Rocco, interpretato da Enzo Decaro.

Rocco è infatti accusato di crimini che non ha commesso e per questo allontanato dalla sua famiglia. Il successo di L’amore strappato ha fatto sì che la scelta per la protagonista della nuova produzione della coppia Simone Izzo e Ricky Tognazzi ricadesse nuovamente nella figura di Sabrina Ferilli. Attrice e showgirl capace di recitare sia in ruoli comici che in quelli drammatici, e scelta anche da Paolo Sorrentino per il suo capolavoro La grande bellezza, film tutto italiano che nel 2014 ha vinto l’Oscar come miglior film straniero.

Voci di corridoio dicono che questa non sarà l’unica occasione in cui vedremo la Ferilli sulle reti Mediaset. C’è chi dice che, visto il successo ottenuto anche nella sua partecipazione nella trasmissione Tu si que vales, Maria De Filippi, sua grande amica, vorrebbe l’attrice romana anche nella nuova edizione del talent.

