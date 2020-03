Una donna di 46 anni sarebbe stata vittima di un’aggressione mentre tornava dal lavoro a Ravenna. Nell’ambito delle indagini sulla vicenda, un 15enne sarebbe stato denunciato per violenza sessuale. È la cronaca di un episodio riportato dal quotidiano Corriere Romagna, secondo cui il minore sarebbe stato identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Aggredita mentre torna a casa: 15enne nei guai

Un 15enne tunisino sarebbe stato denunciato per violenza sessuale in merito all’aggressione ai danni di una 46enne. Il fatto, secondo fonti locali, sarebbe avvenuto a Ravenna, tra le strade deserte per via dell’attuale emergenza Coronavirus.

La donna, che sarebbe stata aggredita alle spalle mentre faceva rientro a casa dal lavoro, sarebbe stata spogliata e palpeggiata nelle parti intime. Davanti alla reazione della 46enne, l’autore si sarebbe poi dato alla fuga.

Individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza

Secondo quanto ricostruito dal Corriere Romagna, a dare una svolta al caso sarebbero state le immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza posizionate nella zona in cui si sarebbe consumata l’aggressione.

Sequenze di quegli istanti cristallizzate e finite sul tavolo degli inquirenti che si occupano dell’indagine, consentendo così di procedere all’identificazione del presunto aggressore.

Dopo aver acquisito e visionato i filmati in questione, la Polizia sarebbe arrivata al 15enne, che attualmente risulterebbe denunciato per violenza sessuale.

Stando a quanto emerso, inoltre, il giovane sarebbe stato trovato in possesso di uno spray al peperoncino e sarebbe stato denunciato anche per aver violato le misure che limitano gli spostamenti contro la diffusione del Coronavirus.

Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano locale, il minorenne sarebbe stato trovato in possesso di una piccola quantità di stupefacenti e si tratterebbe di persona già nota alle forze dell’ordine.