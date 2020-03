Paolo Ciavarro, grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip, in questi giorni ha parlato della sua ex fidanzata Alicia Bosco, con la quale non ha più una relazione dal 2018 ma a cui è legato da un grande affetto. Ora, il giovane festeggia un mese d’amore, a distanza, con Clizia Incorvaia.

La confidenza a Paola Di Benedetto

Durante un momento di confidenze con Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro ha parlato della sua ex Alicia Bosco. Il giovane, che potrebbe essere uno dei candidati alla vittoria del GF Vip, ha detto alla sua coinquilina: “Sono stato fortunato, ho trovato una bellissima persona”.

Alicia ora è fidanzata ma i due continuano a vedersi. Ciavarro ha aggiunto: “Mi fa sempre piacere, ci siamo lasciati bene, resta l’affetto, la stima…”. Paolo e Alicia sono stati insieme a partire dal 2013 e tra loro il rapporto è andato bene per molto tempo. Nel 2018, tuttavia, la coppia ha scelto di separarsi, restando comunque molto unita. Il ragazzo ha affermato come, entrambi, abbiano commesso degli errori e sia venuta meno la progettualità. Adesso, anche il giovane sta vivendo una novità sentimentale: Ciavarro sembra intenzionato a portare avanti la storia con Clizia Incorvaia.

Il gesto d’amore di Clizia

Ad aspettare uno dei volti più amati del Grande Fratello Vip 4 fuori dalla casa è Clizia Incorvaia. L’ex di Francesco Sarcina ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui parla di un gesto d’amore nei confronti di Paolo Ciavarro. La donna ha rivelato di guardare 24 ore su 24 il ragazzo nella casa e conferma di provare un sentimento vero verso di lui. L’Incorvaia ha preso una decisione molto importante: “Mi tatuerò il suo nome sulla mia pelle.

Mi ha rubato davvero il cuore.” Clizia ha detto di sentirsi perennemente connessa con Paolo e lui stesso non smette di pensare alla persona che le ha rubato il cuore, sperando di rivederla, in qualche modo anche prima della fine del reality.

