Nella Casa del Grande Fratello Vip, nonostante le polemiche, i litigi e le incomprensioni siano all’ordine del giorno, è nata anche una bella storia d’amore. Protagonisti di questa favola sono Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Lui è ancora un concorrente, lei è fuori dalla Casa, ma nessuno dei due ha rinunciato a festeggiare a distanza il loro primo mese d’amore.

La love story tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Galeotta è stata la Casa del Grande Fratello Vip. Negli anni la dimora di Cinecittà, sede di uno dei reality più famosi d’Italia, ha fatto da cornice alla nascita di favolose storie d’amore. Alcune sono nate e si sono concluse all’interno del programma, altre hanno continuato fuori dal reality. Anche quest’anno la Casa ha visto nascere una coppia di giovani innamorati, composta da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Affinando sempre più la reciproca conoscenza e costruendo un feeling sempre più intenso, tra il figlio d’arte e l’influencer siciliana è poi scoccata la fatidica scintilla. E, nonostante la distanza, la coppia ha voluto scambiarsi gli auguri per il loro primo mese d’amore.

Il primo mese d’amore

Clizia Incorvaia, dopo la squalifica dal reality, è tornata nella sua terra d’origine, la Sicilia; Paolo Ciavarro, al contrario, è ancora un concorrente del Grande Fratello Vip. In occasione del loro primo “mesi-versario” l’influencer ha postato sul suo profilo Instagram un video-messaggio dedicato al fidanzato: “Ciao Paolo, avevo pensato alla Luna ma non potevo fare un fotomontaggio e così sono qui dalla mia Scala dei Turchi. Tu dici che sono brava con le parole però questa volta non ho parole. L’unica che mi viene in mente è: mi manchi tantissimo“. E, come didascalia aggiuntiva, ha speso dolci parole: “Un mese di noi, ma sempre connessi, mi batte il cuore a 1000!!“. Anche il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi ha voluto celebrare questo avvenimento con un gesto simbolico. Davanti alle telecamere, il ragazzo ha inviato un bacio a distanza dalla fidanzata: “Auguri Cli, mi manchi. Un mese“.

Lo sfogo di Paolo: “Altri giorni senza Clizia è dura“

Ma per Paolo Ciavarro l’assenza di Clizia nella Casa è pesante come un macigno. Il concorrente ha più volte manifestato la sua malinconia e la sua tristezza nel non avere la sua amata al proprio fianco e questa distanza l’ha spesso gettato nello sconforto. Nel giardino della Casa il ragazzo si è sfogato con Patrick Ray Pugliese: “Poi penso che se dovessi mai arrivare fino in fondo, altri 50 giorni… mi sento male. Altri giorni senza Clizia è dura. Devo essere forte e basta“. Nonostante la mancanza nei confronti della ragazza si faccia sentire sempre più, il ragazzo non nega di aver comunque vinto al suo fianco: “Comunque io e lei abbiamo vinto. Ho voglia di viverla. Mi manca tanto non c’è niente da fare. È inutile dire il contrario. Però è bello quello che sto provando. Io e lei abbiamo vinto, abbiamo proprio vinto“.