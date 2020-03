Lite tra ex: Maxi Lopez si è scagliato contro Wanda Nara in merito alla gestione dei loro figli. Per il calciatore argentino, infatti, l’ex moglie avrebbe esposto i bambini ad un pericolo troppo grande portandoli in Italia, in piena emergenza Coronavirus.

Maxi Lopez:“Non ti sei forse accorta di essere la madre di 5 figli?”

Con un post sui suoi social, Maxi Lopez ha rimproverato duramente l’ex moglie Wanda Nara, ora in coppia con Mauro Icardi. L’opinionista, infatti, ha 5 figli: 3 avuti dal precedente matrimonio e 2 con l’attuale compagno. “Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena durante una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro”, scrive Lopez.

Il calciatore parla di viaggi, spostamenti. Wanda, infatti, ha portato i suoi figli da Parigi all’Italia, in particolare in Lombardia. Per questo, sarebbe colpevole di averli esposti ad un rischio di contagio altissimo. “Mi indigna che tu non ne abbia coscienza”, continua, accusandola di non essersi forse accorta di essere la madre di 5 bambini.

La story apparsa sul profilo di Lopez

La rottura con Lopez e quelle voci sul tradimento di Wanda

Wanda Nara, classe 1986 è criticata e amata dal pubblico allo stesso tempo. Molti la stimano per la sua capacità di tenere sotto controllo carriera e gestione famigliare contemporaneamente, senza perdersi mai. Opinionista al Gf Vip, manager del marito Mauro Icardi e madre di 5 bambini, tutto in una persona sola. Altri, invece, si sono appassionati alla sua vita sentimentale. Poco dopo la separazione dal marito Lopez, Wanda aveva già intrapreso una relazione con Icardi.

La cosa fece scalpore perché i due calciatori erano compagni di squadra ed anche buoni amici. La showgirl ha dovuto mettere a tacere molte voci sui presunti tradimenti che avrebbe compiuto nei confronti dell’ex marito. Una separazione non proprio semplice. Nel 2014, poi, il matrimonio con Icardi e la nascita degli altri suoi due bambini.

