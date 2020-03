TORINO- Una potente immagine di forza e di speranza, quella che le infermiere di Rivoli regalano all’Italia in piena emergenza Coronavirus. Al termine di uno dei tanti turni massacranti di questi giorni, per far fronte alle necessità della pandemia, le operatrici sanitarie si siedono al pianoforte e cantano insieme.

La scena è stata immortalata da un video poi condiviso sui social, attraverso il profilo Facebook del poliambulatorio. Il post ha collezionato centinaia di like e quasi un migliaio di condivisioni, arrivando ovunque.

Una speranza contro il Coronavirus

Il Covid-19 non sta solo piegando l’Italia, l’Europa, il mondo intero, la pandemia sta mettendo a dura prova le nostre emozioni e abitudini.

Al di là del numero dei contagi, la quarantena sta creando sofferenti distanze. Mentre l’emergenza negli ospedali sta devastando psicologicamente, quanto fisicamente medici e paramedici con orari di lavoro umanamente insostenibili.

Ma gli eroi della corsia resistono, esposti ogni giorno al contagio, nel tentativo di salvare quante più vite possibile. Così ancora armate di camici e mascherine, alla fine del turno, alcune infermiere si siedono al piano, all’ingresso del poliambulatorio San Luigi di Rivoli, in provincia di Torino, per infondere un messaggio di speranza a colleghi e pazienti, nell’orizzonte di un futuro migliore in cui potremmo tornare ad abbracciarci.

Imagine risuona tra i corridoi del poliambulatorio

I paramedici scelgono un brano iconico, Imagine di John Lennon, che risuona per i corridoi del San Luigi di Rivoli.

"Per allentare la tensione di questi giorni"

“Per allentare la tensione di questi giorni” si legge nel video “Gli angeli di questa emergenza trovano la forza di regalare a tutti un momento di serenità. Con la speranza che questo incubo finisca presto“.