All’interno della casa del Grande Fratello Vip proseguono le confessioni tra i coinquilini. Licia Nunez, che si è scontrata spesso con molti concorrenti, ha deciso di raccontare una parte molto dolorosa del suo passato a Patrick Pugliese riguardo la morte di suo padre a cui non è riuscita a dire addio.

Un’adolescenza tormentata

Mancano una manciata di episodi alla fine del Grande Fratello Vip e i coinquilini sono sempre più uniti. L’attrice Licia Nunez ha rivelato a Patrick un suo rimpianto. In punto di morte, il padre aveva espresso l’intenzione di incontrarla: “L’ho saputo da una zia.

Non sono arrivata in tempo”. Un grande dolore, quindi. La Nunez continua: “Se potessi tornare indietro, prenderei il primo treno, andrei in ospedale e sentirei le sue ultime parole”. Licia racconta al suo coinquilino come la morte del genitore l’abbia spinta a riflettere sulla sua vita, a fermarsi dopo quarant’anni, cosa che si era sempre rifiutata di fare. L’attrice è sempre stata tormentata dai sensi di colpa per aver lasciato gli studi alla terza liceo ed essersene andata via di casa molto giovane.

Guarda il video

La giovinezza dell’attrice, infatti, è stata complicata.

I genitori litigavano spesso e lei ha iniziato a lavorare da adolescente e solo in un secondo momento ha preso il diploma, recuperando gli anni persi. Nei sogni della Nunez, infatti, c’era ben altro e nei primi anni 2000 è arrivata a Milano per intraprendere la carriera nel mondo della moda.

Lo sconforto di Licia Nunez

Durante il discorso con Patrick, Licia ha detto anche come abbia sempre vissuto il presente, piuttosto che guardare al futuro e ammette di aver fissato delle tappe. Una è il 2017, quando ha conosciuto la fidanzata Barbara e l’altra il 2020, data del Grande Fratello Vip.

Licia Nunez, in questi ultimi giorni, sta avendo dei grandi momenti di sconforto all’interno della casa. Nelle ultime ore si è confidata anche con Teresanna Pugliese, dicendo come il suo atteggiamento non sia affatto studiato ma che sente di avere il compito di far divertire e sorridere il pubblico da casa. Licia sente che non c’è più lo spirito di aggregazione e ha deciso di condividere la sua quotidianità solo con una parte di coinquilini.

