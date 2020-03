È Antonella Clerici ad annunciare il lutto sui social, lo chef ed ex gieffino Andrea Mainardi ha perso il padre in queste ore. La conduttrice ha voluto mostrare tutto il suo supporto e affetto all’amico e collega in questo momento di profondo dolore.

Il papà dello storico chef della Prova del Cuoco, Giorgio Mainardi ha perso la sua lotta contro il cancro. Era noto, infatti, che l’uomo fosse malato da tempo.

Andrea Mainardi e la malattia del padre

Fu lo stesso Andrea Mainardi ha parlare delle difficili condizioni di salute del padre un anno fa.

Lo fece nell’ambito del reality show, confidandosi con in un’intervista rilasciata a Verissimo, dopo l’esperienza del Grande Fratello.

In quell’occasione, con rammarico rivelò che papà Giorgio, costretto a letto da circa 4 anni, non era riuscito nemmeno a prendere parte ai festeggiamenti per il suo matrimonio. Ora la sofferenza per lui è finita, e questa è l’unica cosa che conta, al di là della perdita in queste terribili circostanze.

Il messaggio di Antonella Clerici

In questo momento così difficile e doloroso, al fianco dello chef Mainardi il calore di una vecchia amica, Antonella Clerici.

Insieme i due hanno condiviso tante avventure culinarie nello studio di La Prova del Cuoco.

condoglianze per Andrea Mainardi

E la bionda conduttrice ha voluto quindi offrire il suo sostegno con un post apparso sul suo profilo Instagram. Antonellina ha scelto una foto che la ritrae accanto ad Andrea. All’immagine ha affidato il suo messaggio. “Oggi è mancato il papa’ di Andrea Mainardi … un grande dolore… ti abbraccio forte Andrea. E con te anche la tua mamma, Michelle e Anna Tripoli.

Ti voglio bene, sai che x te ci sono e ci sarò sempre“.

Andrea e le lacrime per il padre

Andrea Mainardi, nel corso degli anni, non aveva mai nascosto il dolore che la malattia del padre gli provocava. Nel 2018, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, aveva parlato della malattia e si era lasciato andare alle lacrime: “ ‘Voglio lottare per le persone che amo’, sono parole di un uomo di 70 anni che da 4 anni continua a lottare, mio papà“. Gli ultimi difficili anni avevano indebolito molto l’anziano ma avevano anche dato a padre e figlio l’opportunità di lavorare sul loro rapporto, tanto che Mainardi aveva raccontato di essere riuscito, per la prima volta dopo tanto tempo, ad abbracciare ed essere affettuoso con il padre.

Un momento toccante dopo il GF

In quell’occasione Mainardi aveva infatti raccontato anche del momento in cui era uscito dalla casa del Grande Fratello ed aveva incontrato il padre: “Un abbraccio e un bacio è sempre arrivato dalla mamma, lui aveva un altro modo. Quando l’ho vista appena uscito gli ho dato un grande bacio, come non ho fatto mai. È vero che ho ricevuto quel tipo di educazione, ma non per questo non avrei potuto fare io qualcosa per lui.

Noi figli dobbiamo essere riconoscenti per tutti i sacrifici che hanno fatto per noi. Per questo sono diverso con mia figlia, non smetterò mai di esprimerle il mio amore”.