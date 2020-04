Tra i provvedimenti presi dal Governo per aiutare i cittadini in difficoltà a causa della crisi economica per aiutare le famiglie italiane ci saranno anche i buoni-spesa.

L’ordinanza è stata firmata il 28 marzo da Angelo Borrelli e descrive esattamente quali categorie potranno usufruire dei buoni spesa, che andranno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 300-350.

Chi ha diritto ai buoni spesa?

Le categorie interessate saranno, nell’ordine:

le persone disoccupate e che non hanno sussidi o altri sostegni (ex: reddito di cittadinanza);

-i nuclei familiari monogenitoriali e quelli numerosi (ovvero da 4 persone in su);

-le persone anziane con una pensione minima;

-le persone anziane prive di pensione;

-coloro che hanno conti o beni congelati o non possiedono strumenti di pagamento elettronici;

-coloro che godevano di un reddito di cittadinanza, laddove però questo è stato revocato o sospeso;

-le partite iva che però non sono comprese nei decreti attualmente pensati e strutturati a livello ministeriale.

Come richiedere i buoni spesa

Per richiedere i buoni spesa sarà sufficiente fare domanda da inviare al proprio comune, che a sua volta si occuperà di vagliare la richiesta.

Il buono spesa potrà corrispondere a 100 euro (per single), a 200 o 300 euro (per nuclei famigliari da 2 o 3 componenti). Aumento di 100 euro in caso ci siano bambini fino a 3 anni, e di 50 euro nel caso si abbiamo problemi particolari (ad esempio un componente della famiglia con la celiaca).

