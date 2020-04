In questi difficili giorni di quarantena a causa dell’ emergenza Covid-19, abbiamo visto molti vip condividere con il pubblico ricordi e pensieri non solo del presente, ma anche del passato.

Tra questi anche Romina Power, che sulla sua pagina di Instagram posta una vecchia foto che ricorda un bel momento del passato legato però anche ad una tragica perdita: quella della figlia Ylenia.

La foto dal passato che ricorda Ylenia

Nella giornata di ieri Romina posta una foto in bianco e nero particolare: si tratta dell’artista da giovane, ritratta insieme alla sorella Taryn e alla piccola figlia Ylenia.

Nella didascalia si legge: “Ricordi i ricordi?”. In effetti lo scatto fa riaffiorare alla mente la tragica scomparsa di Ylenia che ha segnato profondamente sia Al Bano che Romina, quando la loro amata figlia sparì il giorno di Capodanno del 1994 senza lasciare traccia.

Nell’ultima foto postata, invece, si vede una giovanissima Romina in un campo fiorito, con la didascalia: “Riaffiorano i ricordi, così come torna la primavera”. Insomma il periodo di reclusione in casa sembra far ritornare alla mente dell’artista i tempi passati e il dolore mai rimarginato per la scomparsa della figlia.

Il post di Romina Power su Instagram

Romina e Al Bano separati dalla quarantena

Nonostante siano ospiti fissi della trasmissione Amici di Maria De Filippi, dove la celebre coppia (solo sul palco) si esibisce insieme ai professori della trasmissione, Al Bano e Romina trascorrono separati il periodo di reclusione in casa.

Il celebre cantante pugliese infatti si trova nella sua tenuta di Cellino San Marco insieme a Loredana Lecciso, con la quale sembra essere tornato il sereno, e i figli Jasmine e Bido.

Al Bano aveva rivelato che incontra la sua ex moglie solamente durante la diretta del programma per le esibizioni, dal momento che Romina si trova bloccata a Roma e non può nemmeno ritornare in America. La donna è anche lontana dalle sue figlie Romina J, che si trova ad Ibiza, e Cristel, che è con la sua famiglia a Zagabria.

