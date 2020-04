Lutto nel mondo della musica internazionale: il cantante Adam Schlesinger, frontman dei Fountains of Wayne, è morto a 52 anni per complicazioni da coronavirus.

Noto per aver composto diverse colonne sonore

Schlesinger non era solo un cantante: nella sua lunga e produttiva carriera è stato anche autore di colonne sonore per cinema e tv. Il sui debutto è avvenuto, insieme alla storica band, nel 1996, con un album dal nome Fountains of Wayne. La sua carriera è stata costellata anche da diversi premi: ha vinto 3 Emmy ed un Grammy ed ha avuto diverse nomination agli Oscar ed ai Golden Globes per il suo lavoro nel cinema.

Le sue colonne sonore sono comparse in alcuni classici del cinema, come The Manchurian Candidate, Io, me e Irene e Scary Movie.