Essendo passati molti anni, forse non tutti si ricorderanno che Enrico Mentana è stato sposato con una bellissima donna: l’ex Miss Italia Michela Rocco di Torrepadula. Ma chi è l’ex moglie del conduttore? Dopo il divorzio ha ritrovato l’amore?

Conosciamo meglio Michela Rocco di Torrepadula

Michela Rocco di Torrepadula, nata ad Udine il 18 settembre del 1970 è figlia di genitori friulani, Maria Bert, assistente sanitaria e di Giulio Rocco Principe di Torrepadula, avvocato. Grazie alla sua bellezza ha partecipato al concorso di Miss Italia 1987, classificandosi prima al secondo posto ma, successivamente, grazie all’esclusione di Mirca Viola, perché sposata e madre di un bambino, vinse comunque il concorso e fu premiata anche con il titolo di Miss Eleganza.

L’anno successivo, Michela salì sul podio del concorso di Miss Europa, e, sempre nel 1988 fece il suo debutto in televisione, nel programma Il processo del lunedì su Rai 3, come valletta.

Il suo rapporto con Enrico Mentana: il matrimonio ed il tradimento

Nel 2002, Michela Rocco di Torrepadula sposa il giornalista televisivo Enrico Mentana ed il loro matrimonio, durato ben 11 anni, regala due figli: Giulio e Vittoria.

Nel 2013, però i due si separano e non proprio senza polemiche. Infatti, l’attrice ed ex modella, attraverso un post pubblicato sul suo personale profilo Twitter, aveva incolpato l’uomo di averla tradita, addirittura con una persona a lei cara. “Se vostro marito vi tradisse con la vostra migliore amica che ha tenuto in braccio i vostri figli e ne ha approfittato di un momento buio, come reagireste?.” Quest’ultima parte è stata poi cancellata dal profilo.

La nuova vita di Michela Rocco di Torrepadula

La separazione dall’ex marito, ad oggi felicemente fidanzato con Francesca Fagnani, ha segnato molto l’ex Miss Italia che però ha saputo reagire al dolore e a lasciarsi alle spalle la vecchia relazione.

Infatti, sembrerebbe proprio che Michela Rocco di Torrepadula abbia ritrovato l’amore con un nuovo compagno con cui era stata paparazzata qualche tempo fa. L’uomo che le avrebbe ridato la serenità si chiama Michele ed è uno dei più importanti soci del grande consorzio Melinda, i produttori di mele della Val di Non.

