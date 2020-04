Diventata nota al grande pubblico dopo essere stata una delle veline di Striscia la notizia e aver partecipato a L’Isola dei famosi, che fine ha fatto Giulia Calcaterra?

Giulia Calcaterra e la depressione

In molti si ricorderanno sicuramente dell’esperienza di Giulia Calcaterra a Striscia la Notizia. Ex velina, infatti, è stata senz’ombra di dubbio l’avventura nel programma di Antonio Ricci a darle notorietà.

Proprio in merito al suo passato da velina, nel corso di una vecchia stories di Instagram la Calcaterra aveva affermato: “È un lavoro, tra l’altro molto ambito e io sono stata fortunata a poterlo iniziare con un mostro di bravura come Antonio Ricci.

Ma non è stato facile. Spesso piangevo, lo ammetto, ho sofferto di depressione”.

Per poi aggiungere: “Ero abituata a gareggiare e a essere giudicata da una giuria competente. Se ti becchi uno zero stai zitta perché te lo meriti. Ma quando vieni valutata da gente che sa solo insultare: ‘Sei brutta, sei grassa. Era più bella quella o quell’altra. Non sei all’altezza ecc…’. Ricci per tutelarci ci aveva fatto chiudere i canali social”.

L’esperienza da naufraga

In seguito Giulia Calcaterra ha preso parte a L’Isola dei famosi e proprio in merito alla sua avventura nel reality, nel corso di un’intervista a La Gazzetta ha svelato: “C’è un copione.

Gli autori ti fanno passare come vogliono in base allo share e devono capire come far girare la giostra. È giusto così, è un business. Ma io sono diversa, so seguire solo il mio di copione.. Non sono un personaggio che va in tv dalla D’Urso a litigare. Raz Degan doveva vincere quell’edizione. Punto”.

La vita dell’ex velina oggi

Dopo aver ricoperto il ruolo di velina ed essere stata una naufraga a L’Isola dei famosi, oggi Giulia Calcaterra è un’influencer da oltre 700mila followers.

Si è specializzata nel mondo “action” e a condividere la sua passione vi è il compagno Nick Pescetto. Entrambi amano le emozioni forti e gli sport estremi, non perdendo occasione di mostrare le loro imprese sui social.

La coppia, infatti, pubblica continuamente foto e video sui social, con Giulia Calcaterra che continua a tenere compagnia ai propri follower anche in questi giorni di quarantena. Oltre ad invitare le persone a restare a casa, infatti, l’ex velina si allena, pubblicando tutto sul suo account Instagram, incitando le persone a casa a fare lo stesso: “Ragazze vi seguo non vi state allenando!

Guardate che controllo le visualizzazioni. Dai forza alleniamoci“.