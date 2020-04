La bellissima moglie di Terence Hill si chiama Lori Zwicklbauer. Al suo fianco da sempre, è lei la vera consigliera del marito. Ma scopriamo qualcosa di più sulla donna più importante della vita di Mario Girotti.

Lori Zwicklbauer: la donna da sempre al fianco di Terence Hill

Il cuore dell’attore tanto amato dal pubblico è stato rubato quando era molto giovane. Infatti, a soli 28 anni, ha incontrato Lori Zwicklbauer, la donna che sarebbe diventata sua moglie. Lori ha origini tedesche, come il marito, ma è americana a tutti gli effetti.

Quando si conobbero a Roma sul set del film Dio perdona… io no! (perché anche lei era un’attrice) Lori era bionda, bella e dal carattere così dolce che Terence non poté fare a meno di innamorarsene perdutamente.

In quello stesso periodo l’attore iniziò anche la sua lunga collaborazione lavorativa affianco all’amico Bud Spencer. Dal 1967 ad oggi, i coniugi Hill sono sempre stati l’uno affianco all’altro, superando anche i momenti di difficoltà come la perdita del figlio morto a 16 anni, Ross. Oggi la coppia vive in Umbria, sembrerebbe in un enorme casale, con tanti animali e immerso nel verde.

Terence Hill e Lori, il segreto del loro rapporto

Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna ed è infatti Lori ad essere la consigliera dell’attore, pur essendo più che navigato nel suo lavoro. Come ha spesso dichiarato in diverse interviste, è proprio Terence a chiedere un parere alla moglie, come per uno dei suoi ultimi lavori: “Il mio nome è Thomas non lo voleva produrre nessuno. Ci ho buttato dentro un bel po’ dei nostri soldi. Allora le ho chiesto il consiglio.

Lei mi ha sorriso e ha detto, assolutamente sì. Do it!“.

Curiosità su Lori Hill

La moglie di Terence Hill è particolarmente riservata, tanto che non si hanno notizie sul suo patrimonio e neanche la certezza sulla sua data di nascita. Inoltre, non è iscritta a nessun social network ma della sua vita lavorativa sappiamo che è stata tra gli sceneggiatori della serie tv western Lucky Luke e Don Camillo.