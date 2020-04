La soap opera Un posto al sole continua a essere uno dei successi del palinsesto, raccontando ogni giorni amori, intrighi e passioni sullo sfondo di Palazzo Palladini. Molti degli attori, proprio come i loro personaggi, si sono innamorati in questi 25 anni e perfino sposati tra di loro. La soap, tuttavia, per colpa dell’emergenza Coronavirus va incontro alla sospensione.

Luca e Giorgia vivono insieme la quarantena

Una coppia giovanissima è quella composta da Luca Turco e Giorgia Gianetiempo. I due prestano il volto a Niko e Rossella e in passato anche i loro personaggi ebbero una relazione a Un posto al sole.

Oggi Giorgia e Luca convivono e stanno passando insieme questa quarantena, tra visione di serie Netflix, giochi con la loro cagnolina e preparazioni di dolci. Tuttavia, non pare che nel loro futuro ci sia il matrimonio. Ad una domanda su Instagram di una sua fan riguardo le nozze, la Gianetiempo si è comportata in modo evasivo, lasciando intendere che questo passo avverrà in tempi migliori.

Post Instagram di Giorgia Gianetiempo

Michelangelo e Samanta, sposi e genitori

Due attori che non potrebbero essere più felici in questo momento sono Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti.

Quest’ultima, sul set della soap made in italy è Arianna, moglie dell’Andrea Pergolesi interpretato da Davide Devenuto. Michelangelo, invece, recita il ruolo di Filippo Sartori. Samanta e Michelangelo sono sposati e hanno una figlia, Sole. Come annunciato dai due attori a Vieni da me, i due aspettano un’altra bambina e questa notizia, sicuramente, li aiuterà a superare il trauma del furto di identità che alcuni truffatori online hanno messo a segno nei loro riguardi per chiedere a persone ingenue e innamorate dei soldi.

Samanta Piccinetti si prepara ad uscire dal cast proprio per la gravidanza e, per il momento, dovremo dire addio anche al personaggio di Arianna.

Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti

Le altre coppie felici nate sul set

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono conosciuti sul set di Un posto al sole e il loro amore dura da 9 anni. I due hanno avuto anche un figlio e sono più innamorati che mai. Hanno iniziato ad uscire dopo che la Rossi aveva già lasciato il set, come ribadito da Serena Rossi in un’intervista di tempo fa a Vanity Fair, ma da quel momento è nata una bella storia d’amore che potrebbe presto coronarsi con un matrimonio.

Qualche mese fa, infatti, Davide Devenuto fece una proposta di nozze alla compagna in diretta a Domenica In, dove l’attrice stava presentando la fiction su Mia Martini.

È curioso come anche degli attori che hanno gravitato in periodi diversi attorno a Un posto al sole, sono sposati o lo sono stati. È il caso di Carlotta Lo Greco e Luca Capuano, visto recentemente nel ruolo dell’avvocato Leone. I due sono felicemente uniti.

Stando ai siti vicini all’ambiente, anche Marina Giulia Cavalli, nel cast da molti anni nel ruolo di Ornella, e Roberto Alpi, che ha interpretato Giancarlo Petrone, sono stati sposati per un periodo ed hanno avuto una figlia, purtroppo scomparsa nel 2015.

Davide Devenuto e Serena Rossi

Dal 6 aprile le repliche della soap

Un posto al sole, nel frattempo, si prepara a un lungo stop. A causa della quarantena dovuta al coronavirus, la produzione della soap ha dovuto interrompere la registrazione delle puntate e gli episodi inediti andranno in onda solo fino al 3 aprile. Dal 6 aprile, verranno trasmesse delle repliche delle puntate trasmesse nel 2012 che, tra le altre cose, vedranno la nascita della storia d’amore tra Filippo e Serena, in questo momento al centro di una profonda crisi.

Approfondisci:

Un posto al sole, fiori d’arancio per Cosimo Alberti: l’attore si è sposato

Da Un posto al sole alle pulizie con la madre: la doppia vita di Imma Pirone