Roby Facchinetti, attraverso un video-messaggio destinato a Mara Venier e al pubblico di Domenica In, ringrazia gli italiani per il successo di Rinascerò, Rinascerai. La canzone, dedicata alla città di Bergamo, una delle più martoriate dall’emergenza Coronavirus, è entrata nel cuore di tutti. I proventi “andranno devoluti all’ospedale Papa Giovanni XXIII” della città lombarda, come ha spiegato lo stesso cantante.

La canzone della speranza

Dopo il commosso intervento nella puntata di domenica scorsa, Roby Facchinetti regala a Mara Venier un bellissimo video-messaggio. Il cantante ha preso parte alla scorsa puntata attraverso un video-collegamento in cui ha raccontato la difficile situazione nella sua città, Bergamo.

Attraverso una testimonianza commossa, con le lacrime agli occhi ha spiegato la drammaticità di questo periodo. Insieme a Stefano D’Orazio, Facchinetti ha scritto una canzone per la città bergamasca con un titolo che trasmette fiducia e speranza per un futuro più roseo: Rinascerò, Rinascerai. Il brano è entrato immediatamente nel cuore di tutti come un messaggio di speranza non solo per Bergamo ma per l’Italia intera, attanagliata in questo periodo da un terribile mostro chiamato Coronavirus.

“Bergamo vi chiama“

Nella puntata odierna di Domenica In, Roby Facchinetti ha pensato ad una sorpresa speciale per Mara Venier e il suo pubblico.

In un video-messaggio il cantante spiega l’importanza di questo brano e il successo che sta ottenendo in queste settimane: “Ciao cara Mara. Io e Stefano non potevamo mai immaginare che questa nostra Rinascerò, Rinascerai potesse avere un riscontro di pubblico così importante. Questo brano è nato nel modo più bello, spontaneo, profondo, sia musica che testo. Per questo motivo sta arrivando nel cuore di tanti. Vorrei ricordare che tutti i proventi andranno devoluti al nostro ospedale Papa Giovanni XXIII e per chi volesse fare delle donazioni spontanee può trovare tutte le informazioni sui nostri social.

Bergamo vi chiama. Mara, ti voglio bene. Un abbraccio a tutti da Roby“.