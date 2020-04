View this post on Instagram

In un momento così grave per l’Italia dove medici, dottori, infermieri e volontari rischiano tutti i giorni la propria vita per salvare vite altrui, la Polizia di Stato si preoccupa giustamente di mandare poliziotti in borghese, usando così il tempo che oggi è preziosissimo, a indagare su una semplicissima violazione amministrativa. Il personal trainer Andrea Martelloni con un contratto di lavoro registrato, non poteva recarsi secondo le regole del covid-19 ad allenare il sign. Fabrizio Corona. Portato in questura e sanzionato, la Polizia segnala al Magistrato di sorveglianza i fatti. Fabrizio Corona viene diffidato a non far più venire in casa il personal trainer. Quindi la Polizia di Stato Italiana non contenta e soddisfatta manda un comunicato stampa ufficiale straordinario a tutte le testate giornalistiche più importanti d’Italia, contenente un documento riservato e interno al Palazzo di Giustizia, violando tutte le regole sulla riservatezza e sulla privacy. Era assolutamente necessario e doveroso comunicare una così incredibile e importante notizia. Agiremo nelle sedi più opportune per far valere i nostri diritti. @avvchiesareal