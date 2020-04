In questi giorni segnati dall’emergenza Coronavirus che si è diffusa a livello globale, non si ferma il lavoro degli scienziati per trovare un vaccino e delle cure dei pazienti malati.

Una ricerca che viene dall’America mette però in discussione tutte le conoscenze che avevamo sulla trasmissione del virus: secondo la recente ricerca infatti uno starnuto potrebbe infettare fino a 8 metri di distanza.

Lo studio degli anni ’30 messo in discussione

Secondo quanto riportato dalla rivista medica Jama, una ricerca condotta dalla dottoressa Lydia Bouroubia del Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, avrebbe completamente ribaltato le tesi sulla trasmissione aerea dei virus.

In particolare si contesta uno studio degli anni ’30 del secolo scorso su cui ancora oggi si basano le linee guida del distanziamento sociale.

Secondo questo studio, ritenuto troppo approssimativo, solo le droplets (goccioline) più grandi sono in grado di trasmettere i virus, mentre quelle più leggere evaporando nell’aria non costituirebbero un fattore di trasmissione.

Il recente studio ribalta queste teorie di trasmissione: infatti ricerche degli ultimi anni avrebbero evidenziato come gli starnuti non siano costituiti da singole droplets che viaggiano singolarmente ma da una vera e propria nuvola di gas che trasporta le goccioline, sia grandi che piccole, fino a 7-8 metri di distanza dal soggetto.

Le conseguenze dello studio sul distanziamento sociale

Ovviamente la trasmissibilità di un virus dipende anche da condizioni ambientali come temperatura esterna e umidità.

Ma se questo nuovo studio venisse confermato cosa cambierebbe nelle precauzioni adottate da milioni di persone in tutto il mondo?

Secondo l’Oms si dovrebbe mantenere una distanza di sicurezza di 1 metro nei confronti di una persona con sintomi per evitare il contagio.

Secondo la ricerca però, il contagio attuale del Covid-19, essendo anche più letale, richiederebbe una distanza di sicurezza maggiore di quella indicata fino ad ora. In ultimo lo studio della dottoressa Bouroubia mette in guardia sul fatto che le mascherine più utilizzate per la prevenzione del Coronavirus potrebbero non essere efficienti per impedire la trasmissione del virus.

Ovviamente si tratta ancora di uno tra i tanti studi sul Covid-19 e bisognerà aspettare ulteriori verifiche per confermare la trasmissibilità fino a 8 metri del nuovo virus.

