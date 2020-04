Cosa aspettarsi dalle previsioni meteo per la Settimana Santa? L’Italia si prepara ad entrare in una lunga parentesi di stabilità che vedrà sole e caldo grandi protagonisti, merito dell’anticiclone africano in arrivo. Già nello scorso weekend l’alta pressione aveva iniziato ad accarezzare molte regioni, e ora dovrebbe arrivare ad abbracciare gran parte della Penisola.

Previsioni meteo della Settimana Santa

Settimana Santa baciata dal sole e dal caldo: è questa la previsione, secondo gli esperti, che porterà su gran parte del Paese un clima decisamente primaverile che ha iniziato a insinuarsi già nello scorso weekend.

Nella giornata di oggi, lunedì 6 aprile, secondo quanto rilanciato da ilMeteo.it si dovrebbe assistere a una residua nuvolosità sulle aree del Sud Italia, specialmente su Sicilia e Sardegna dove, a causa dell’ingerenza di un vortice ciclonico dalla Grecia, potranno registrarsi anche dei rovesci.

Le temperature e il cielo sereno dovrebbero stabilizzarsi da Nord a Sud già nella giornata di martedì 7 aprile, con un aumento del caldo e prevalente assenza di nuvole sull’intero Paese.

Da mercoledì temperature in aumento

Secondo le previsioni degli esperti, le colonnine di mercurio dovrebbero salire ulteriormente nella giornata di mercoledì 8 aprile, con punte che potrebbero toccare i 22°C soprattutto al Nord e nelle regioni del Centro.

Cosa succederà a Pasqua e Pasquetta? Ancora presto per dirlo, ma i presupposti per una due giorni di sole e caldo ci sono tutti. Nella giornata di venerdì 10, e lungo tutto il prossimo weekend, le temperature potrebbero addirittura superare i 25°C in Alto Adige, assestandosi su questo valore in molte località del Centro Nord.

Venti ancora freschi, invece, dovrebbero insistere sulle regioni meridionali andando a incidere sulle temperature con un innalzamento più lieve.

Il quadro climatico d’insieme, comunque, rimanda a uno scenario di stabilità diffusa e persistente su gran parte delle regioni, situazione che dovrebbe accompagnare l’Italia anche nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile.