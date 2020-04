Ritrovato il corpo di Maeve Kennedy, nipote di Bob e pronipote di JFK che risultava dispersa da giorni nelle acque del Maryland, vittima di un incidente in canoa con il figlio di 8 anni. Proseguono le ricerche del bambino.

Recuperato il corpo di Maeve Kennedy

Il suo cognome tuona nella storia come una maledizione, alla luce delle terribili tragedie che hanno costellato la sua famiglia e che, dopo i brutali omicidi del prozio, il presidente Usa John Fitzgerald Kennedy, e del nonno, Robert detto ‘Bob’, non sembrano conoscere battuta d’arresto.

Non c’è stato nulla da fare per la 41enne Maeve Kennedy, erede di una delle famiglie più celebri d’America: il suo corpo è stato ritrovato poche ore fa dai sommozzatori nella baia di Chesapeake, acque del Maryland.

La notizia, riportata dalla Cnn, è accompagnata da un’altra atroce realtà: del figlio di 8 anni, Gideon, disperso con lei dopo un incidente in canoa, non c’è ancora traccia.

Il figlio di 8 anni disperso

Le ricerche del bambino proseguono, secondo quanto riferito dalla polizia alla stampa locale, ma le speranze di trovarlo in vita sono praticamente esaurite dopo giorni di incessanti attività tra le impietose acque che hanno inghiottito madre e figlio.

Stando alla ricostruzione finora emersa, Maeve Kennedy e il piccolo sarebbero saliti su una canoa per andare a recuperare un pallone finito accidentalmente in mare. Il forte vento avrebbe contribuito a mandarli al largo dove, per cause ancora in via di accertamento, sarebbe avvenuto l’incidente mortale.

La canoa sarebbe stata recuperata dopo poche ore dalla tragedia, come ricordato su Facebook dal marito della donna, David McKean, che ha pubblicamente ringraziato i soccorritori impegnati nelle difficili operazioni di salvataggio.

“Sto scrivendo qui per rivolgermi alle innumerevoli persone che hanno amato mia moglie Maeve e mio figlio Gideon (…)“, ha scritto in uno struggente post con cui ha ufficialmente annunciato la duplice tragedia familiare.

L’uomo ha tracciato un dolcissimo ritratto della moglie e del figlio Gideon, che ha perso il 3 aprile scorso: “Maeve ha compiuto 40 anni a novembre, ed era il mio tutto. Era la mia migliore amica e la mia anima gemella. La sua risata si sentiva a un isolato di distanza.

Era magica (…). Gideon amava cantare, leggere e imparare tutto quello che poteva sugli sport. Era troppo perfetto per esistere in questo mondo“.

Chi era Maeve Kennedy

Maeve Kennedy Townsend McKean., figlia di Kathleen Kennedy Townsend, era la nipote di Bob Kennedy, fratello del presidente JFK ucciso a Dallas nel 1963 e a sua volta assassinato nel 1968.

41 anni, viveva a Washington e aveva una brillante carriera come dirigente alla Georgetown University Global Health Initiative e si sarebbe trasferita temporaneamente nella residenza di famiglia del Mayland per restare in quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus. Inseparabile dal marito, David McKean, oltre al figlio Gideon ha avuto Gabrielle, oggi 7 anni, e Toby, 2.