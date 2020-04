La quarantena e i disagi a cui ci ha costretti l’epidemia di Covid-19 hanno provocato cambiamenti nelle vite di tutti, e molti hanno trovato estremamente difficile adattarsi alle nuove misure.

Spiccano però alcuni casi di persone che sembrano non avere alcuna intenzione di adattarsi, come quello di un’anziana signora di Grado che è riuscita ad andare al supermercato per 11 volte di seguito.

11 volte la stessa passeggiata

Si è vestita e per 11 volte nel giro di un giorno è uscita, è andata al supermercato ed ha comprato qualcosa, una piccola parte di una spesa settimanale dilazionata in 11 comode rate.

Una multa per violazione delle disposizioni

Purtroppo per lei, la polizia locale aveva visto la donna uscire di casa e dopo la seconda passeggiata, l’avrebbero già ammonita una volta. A quanto pare l’ammonimento non avrebbe sortito alcun effetto: la signora avrebbe continuato le sue uscite finché, all’undicesima, non avrebbero deciso di farle la multa, per 280 euro (che potrebbero diventare 400 se non pagherà entro 30 giorni.

Numerose le violazioni del decreto

Durante questo periodo di quarantena sono purtroppo numerose le situazioni in cui si sono viste persone non solo violare le disposizioni date, ma anche compiere atti di vera trasgressione ai danni degli altri.

Ad esempio, un 25enne della provincia di Caserta, avrebbe postato un video nel quale lo si vedeva andare in giro per il supermercato e sputare sulla frutta esposta. Il giovane è stato presto individuato e prelevato da casa sua.

Sciacca: positivo, va al supermercato

A Sciacca, qualche settimana fa, era stato un uomo che, benché fosse consapevole di essere positivo al coronavirus, è andato a fare la spesa.

Denunciato, ora rischierebbe fino a 12 anni di carcere con l’accusa di epidemia colposa.

