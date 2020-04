Si è da pochi giorni conclusa l’edizione 2020 del talent Amici, che ha visto la vittoria della cantante Gaia Gozzi in uno studio vuoto a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ma oltre alla preoccupazione per la pandemia, un’altra brutta notizia sconvolge il talent di Maria De Filippi: la morta di una giovane fan del programma di soli 20 anni.

Una scomparsa improvvisa che ha colpito tutti

Come riportato da numerose fonti la giovane Lidia, di soli 20 anni, è scomparsa improvvisamente, lasciando addolorati e sotto shock i protagonisti del talent. La ragazza, secondo le fonti, era solita aspettare i suoi preferiti al di fuori dello studio per incontrarli di persona e scattare qualche selfie insieme a loro.

In particolare, sembra che la giovane fosse fan di Jacopo Ottonello, Giulia Molino e Francesco Bertoli, e sono stati proprio loro i primi a commentare l’accaduto sui social. “Riposa in pace, piccola. Ti voglio ricordare così, con un sorrisone” è stato il messaggio di Jacopo in una storia su Instagram.

Giulia, che in finale ha conquistato il terzo posto, scrive così in una storia riportata da numerose fonti: “Ciao Lidia, sarà un’ora che fisso la tua foto mentre cerco le parole giuste per esprimere un simile dolore.

Ci hai seguiti durante l’intero percorso di Amici, ci hai sostenuto, e lo hai fatto con tanto amore”. Quindi un augurio finale: “Io spero che la mia musica ti arrivi fin lassù perché è per persone come te che io canto”.

Il ricordo della giovane nelle parole dei suoi beniamini

Commovente è anche la lunga lettera postata da Francesco Bertoli sulle sue storie di Instagram. “Lidia, ho appena saputo della tua scomparsa.

Non ci sono parole per spiegare il dolore che si prova in questi momenti – dichiara il giovane – Non c’è un senso a tutto questo. Ti ringrazio di aver creduto in me, mi hai sostenuto e mi hai donato tanta forza. Ora ti porterò con me in ogni canzone, in ogni gesto. Fai buon viaggio, noi ti penseremo da quaggiù”.

A concludere anche Martina Beltrani vuole rivolgere un pensiero alla giovane recentemente scomparsa. “Stasera il mio pensiero e quello di tutti i miei compagni vola verso di te.

Ciao, Lidia” scrive la cantante.

