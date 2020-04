È Gaia Gozzi la vincitrice di Amici 2020. La giovane cantante ha conquistato il talent di Maria De Filippi nella sfida finale contro Javier. Una puntata in cui sono mancati abbracci e pubblico a causa del coronavirus, ma non l’entusiasmo della vincitrice che ha ringraziato su Instagram tutti i fan che hanno creduto in lei.

Gaia Gozzi: da X Factor ad Amici

Gaia non è nuova ai talent musicali. La talentuosa cantante 22enne aveva già provato a conquistare X Factor nel 2016, quando aveva militato nella squadra di Fedez arrivando però seconda.

Lo stesso cantante le ha fatto una bella dedica in una Storia su Instagram, in cui ha ricordato il percorso fatto insieme.

La storia di Fedez per Gaia

“Non seguo Amici ma ho letto della finale di stasera. Abbiamo condiviso un bellissimo viaggio insieme, non posso che augurarti ciò che meriti. Spacca tutto Gaia“, ha scritto il padre del piccolo Leone.

Chi è Gaia, promessa del canto autodidatta

Gaia è una cantante italo-brasiliana originaria di Viadana, provincia di Mantova, ma vive stabilmente a Milano. La 22enne ha raccontato di avere un bellissimo rapporto con la madre, brasiliana ed ex ballerina, che le ha fatto amare l’arte.

La promettente cantante ama anche molto viaggiare, ha infatti passato diverso tempo negli Stati Uniti. Le sue origini brasiliane risuonano nei suoi lavori, come nella canzone Fotogramas, scritta in portoghese. Tra le altre canzoni più conosciute c’è sicuramente Coco Chanel, grazie a cui ha vinto il premio Tim Music di 20mila euro in quanto brano più ascoltato sulla piattaforma.

Gaia Gozzi solleva la coppa di Amici

Il trionfo ad Amici

Dopo aver conquistato il podio, Gaia ha ringraziato i suoi sostenitori per averle dato una seconda possibilità dopo essersi vista sottrarre la vittoria per un soffio dai Soul System a X Factor.

Il premio assegnato è di 150mila euro ma la soddisfazione più grande è la pubblicazione discografica del suo album, Genesi, già in cima alle classifiche.