Raramente Maria De Filippi perde le staffe in tv, ma ogni volta che accade il suo pubblico resta incredulo. E non solo il pubblico a quanto pare: anche Carlo Conti si è detto sorpreso dalla sfuriata della conduttrice nel corso di una delle ultime puntate del talent Amici, quando la de Filippi ha invitato il ballerino Valentin a lasciare lo studio ed abbandonare la gara.

Il conduttore avrebbe commentato l’episodio nel corso di una diretta Instagram, su richiesta dei suoi follower. Gli utenti, infatti, essendo a conoscenza della profonda stima e amicizia tra Conti e la De Filippi, hanno chiesto al conduttore il suo parere in merito.

La sfuriata di Maria De Filippi

L’episodio si è consumato nel silenzio di uno studio vuoto, a causa delle circostanze che stiamo vivendo oggi e che rendono anche in tv l’atmosfera particolarmente severa. Tutto questo ha dato allo scontro tra Maria e l’alunno un accento ancora più agghiacciante.

Come molti sapranno la De Filippi ha perso la pazienza, dopo che Valentin ha minacciato, poco prima della sfida, di abbandonare il programma sia in caso di sconfitta che in caso di vittoria.

Parole che Maria non ha potuto tollerare e che hanno portato a galla insofferenza pregressa accumulata nel corso della formazione di Vladimir. Quest’ultimo, durante il suo percorso alla scuola, ha fortemente criticato i meccanismi del talent e in alcuni casi anche i metodi degli insegnanti. Per questo il suo ultimo intervento in puntata ha portato Maria a prendere una decisione drastica, invitandolo a lasciare lo studio.

Il commento di Carlo Conti

La reazione di Maria ha lasciato di stucco anche l’amico Carlo Conti, che per rispondere alle domande dei fan che chiedevano un suo parere in merito.

“Stavo guardando la tv e spippolavo tra i canali. Sono capitato in questa litigata ad Amici. Evidentemente era anche il clima. Un insieme di cose che ha portato a queste liti” ha proseguito. “C’era il silenzio dello studio, le difficoltà. Non so se con l’atmosfera normale e i ritmi veloci sarebbe andata allo stesso modo, ma forse sì“.

Una Maria completamente diversa da quella che Conti ha imparato a conoscere. “Io non l’ho mai vista così tanto arrabbiata.

A Sanremo non era così. Lei è stata bravissima, si è fidata di me. Una donna cosi importante che ti dice ‘vai, mi fido’, per me è una grossa responsabilità, ma anche una dimostrazione di fiducia“.