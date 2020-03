La terza puntata di Amici 19 è stata ricca di tensione e colpi di scena. Valentin, il ballerino sospettato di essere causa della crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, ha abbandonato il programma, rinunciando così alla sfida con Jacopo. L’atteggiamento del giovane ballerino ha scatenato però l’ira di Maria De Filippi. Valentin ha poi pubblicato un messaggio su Instagram, che sembra affossare l’indiscrezione che lo voleva di nuovo in studio nella prossima puntata per una immediata sfida con Jacopo.

Valentin esprime il suo disagio: “Non posso esprimermi al 100%”

Poco prima anche Javier aveva abbandonato lo studio della trasmissione in quanto non era d’accordo con il voto espresso dalla giuria che, secondo il concorrente, tende a far vincere sempre Nicolai.

Il comportamento di Valentin ha fatto infuriare Maria De Filippi e ha scatenato una vera e propria discussione tra la conduttrice ed il giovane ballerino.

Tutto ha avuto inizio con un commento fatto da Valentin in merito alla giuria e ai criteri di voto. Il ballerino ha espresso così il suo disappunto: “Nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara e sul ballo“, continuando: “Sento che qui andiamo da un’altra parte e ci focalizziamo su altre cose.

Ed io a questo punto non mi posso esprimere al massimo“. Ha poi concluso dando un ultimatum che ha scatenato la rabbia della conduttrice: “Anche se dovessi vincere questa sfida con Jacopo, io esco perché non sento che posso esprimermi al 100%“.

Valentin lascia lo studio #Amici19 Gepostet von Amici di Maria De Filippi am Freitag, 13. März 2020

La replica di Maria De Filippi: “Quella è la porta”

A queste parole Maria De Filippi ha risposto: “Se pensi che indipendentemente dalla sfida con Jacopo tu te ne vai, per me puoi andar via subito, perché io so che Jacopo ci tiene a rimanere, e a me va benissimo che rimanga Jacopo“.

Ha continuato a rimproverare il ballerino: “Non mi far entrare nei dettagli di come ti stai comportando” aggiungendo: “Tu non sei rispettoso nei confronti della tua insegnante, e lo sai!“.

Maria De Filippi invita Valentin a lasciare lo studio

Il momento di tensione e caos non è finito lì. La conduttrice ha dato una lezione di vita al ragazzo, ricordandogli che: “Ognuno deve stare al suo posto“. Indispettita dall’atteggiamento ostile di Valentin, Maria ha poi concluso indicandogli l’uscita: “Quella è la porta, è li che ti guarda.

Per me puoi uscire“, concludendo: “A me di come ti esprimi tu, in questo momento, mi interessa pochissimo“.

Il ballerino si sfoga sui social

Valentin, a due giorni dall’uscita da Amici, ha pubblicato un messaggio per i suoi fan che sembra mettere la parola fine alla sua partecipazione al talent. “Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare …. !

Ho imparato una lezione di vita ,sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il piu grande premio ….

IL CUORE DELLA GENTE“, ha scritto il ballerino.

