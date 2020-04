In questo complicato periodo dovuto all’emergenza Coronavirus, Donatella Rettore ha subito un intervento per combattere il tumore al seno.

L’artista rivela tutte le sue paure durante la battaglia contro il male, il timore di contrarre il Covid-19 durante il ricovero in ospedale e le sue attuali condizioni di salute.

Le parole della Rettore dopo il ricovero

Donatella Rettore ora sta meglio. Era stata la stessa cantante a rassicurare i fan attraverso un post su Instagram. In un’intervista a Libero, ripresa anche da altri siti, la Rettore ha raccontato il lungo travaglio degli ultimi mesi.

“Mi hanno operato il 1° marzo, il 13 mi hanno detto che dovevano intervenire di nuovo” dichiara Donatella, che è dovuta tornare in ospedale in seguito ad un secondo responso negativo “Sono fortunata, ogni anno faccio la visita, la mammografia era negativa ma la ginecologa mi ha detto: “Hai un sasso grosso. Sentilo”. Via sotto ai ferri”.

L’artista si è trovata così a subire una nuova operazione e non nega di aver temuto durante la sua permanenza all’ospedale a causa dell’emergenza Covid-19. “Qui non c’è il virus, vero?” domandava ai medici “Volevo fare il tampone, ma non ce n’erano, mancava il reagente”.

Inoltre rivela che già nel 2009 aveva contratto la Sars: “Sembro abbonata” commenta ironica.

Gli auguri all’artista durante la quarantena

Adesso anche Donatella, come tutti gli italiani, si trova in quarantena a casa. In collegamento con Storie Italiane via Skype, ha parlato della sua esperienza: “Sono stata aiutata molto. Mi sono fatta spesso male nella mia vita, ma una cosa così pesante non mi era mai capitata. Forse neppure me ne sono resa conto benissimo, ma ringraziamo i medici che mi hanno tenuta tranquilla”.

L’artista rivela di stare meglio ora, benché rimanga all’erta: “Sono “pulita”, ora devo stare sotto controllo. Io ero spaventata, non sapevo se ne sarei uscita viva. Ora ogni 3 mesi devo fare un controllo”.

Alla Rettore sono arrivati messaggi di affetto e vicinanza da molti personaggi dello spettacolo, tra cui la stessa conduttrice Eleonora Daniele, Mara Venier e Simona Ventura.