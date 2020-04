Nei giorni scorsi, nonostante lo tsunami sociale e l’emergenza sanitaria scatenata dal Coronavirus, Donatella Rettore ha raccontato sui social dell’intervento a cui si sarebbe sottoposta. Per la cantante e attrice si sarebbe trattato della seconda operazione all’IOV – Istituto Oncologico Veneto.

In questi giorni in tanti le hanno fatto sentire la propria vicinanza e il proprio affetto, come Mauro Coruzzi, che l’ha virtualmente abbracciata in diretta. Oggi è lei a parlare ai fan e i suoi follower, attraverso un post apparso su Instagram.

Il post di Donatella Rettore

Donatella Rettore si rivolge direttamente ai suoi fan e gli amici, che in questi giorni erano in pensiero per lei.

La cantante ha scelto una sua foto in primo piano, dove armata di microfono è intenta a parlare al pubblico.

“Mi hanno detto che non morirò…” rassicura tutti. “Almeno non subito, quella battaglia l’abbiamo vinta. Grazie al Dottor Mora e al suo team, che non smetterò mai di ringraziare. Non è stato facile, perché eravamo circondati da un’altra guerra! Grazie al dottor Avventi, sempre premuroso e rassicurante!“.

La reazione degli utenti

Il contenuto apparso sui social ha naturalmente scatenato una forte reazione da parte della rete.

Tantissimi gli utenti che hanno esultato con Donatella Rettore.

Il post ha infatti ricevuto una pioggia di commenti che ha dimostrato tutto il calore e l’affetto dei fan. “Forza, abbiamo bisogno di te” scrive un follower. “Dada siamo tutti con te” scrive un altro.

L’iter di Donatella Rettore

Qualche tempo fa la Rettore annunciava, nel clima già teso dal Coronavirus, il suo imminente secondo intervento, a seguito dell’esito dell’ultimo esame istologico. “Mi debbono rioperare e in fretta“.

Il motivo quello che lei stessa ha definito un “sassolino nel seno.

Un ‘cancretto’, chiamiamolo con il suo nome, che stava iniziando a proliferare, perciò dopo la prima operazione, ho dovuto fare subito un altro intervento“. Ebbene, ora i medici, superato l’ultima operazione, le hanno finalmente dato buone notizi.