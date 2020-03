Donatella Rettore, qualche giorno fa, aveva annunciato sui social di doversi sottoporre a una nuova operazione all’Istituto Oncologico di Verona, dopo aver subito di recente un altro intervento. Oggi, la cantante vuole ringraziare per tutto l’affetto che ha ricevuto.

Rettore, tanti messaggi di amore

Donatella Rettore torna sui social dopo il nuovo intervento a cui si è sottoposta nei giorni scorsi. Il 14 marzo la cantante aveva detto di doversi di nuovo operare e oggi parla proprio su Twitter e Instagram, ringraziando i fan per il loro sostegno. La cantante non si aspettava tanta vicinanza, soprattutto per il periodo difficile che sta vivendo il Nostro Paese, colpito dal Coronavirus.

Ecco le sue parole: “Ho sentito intorno a me tantissimo affetto e amore, non ci credevo, siete stati meravigliosi. È stato spiazzante! Ma adesso, più di prima, abbiamo bisogno d’amore, specialmente di darlo. Stiamo cambiando, eravamo al top per odio e cattiveria. Love & peace, Dada.”

La vicinanza dei colleghi

La cantante è intervenuta anche in diretta a Storie Italiane, parlando proprio del sua malattia. Ha rivelato: “Sono due mesi che stringo i denti.Le operazioni sono state due: il cancro che mi hanno trovato si stava diramando quindi hanno dovuto ripetere e quello è stato ancora più duro, sempre in questa atmosfera di COVID-19 che è una cosa che non si è mai vista”.

Inoltre, Donatella Rettore ha continuato a ringraziare anche i colleghi che le sono stati vicini in modo inaspettato: “È stato bellissimo l’abbraccio che ho avuto da tutti i colleghi, non pensavo, mi ha spiazzato”. Ha scoperto nuovi amici in persone che non considerava tali e aggiunge: “Siete meravigliosi, grazie a tutti”.

L’annuncio a sorpresa della malattia

L’annuncio della malattia di Donatella Rettore era giunto come un fulmine a ciel sereno, sopratutto in piena emergenza sanitaria. La stessa artista aveva scritto: “In mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più”. La cantante aveva rivelato di essersi sottoposta già a un’operazione ma che l’esame istologico aveva evidenziato la necessità di un nuovo intervento urgente. Così, aveva comunicato quanto le stava accadendo sui social, invitando i suoi fan a starle vicino e a prendersi cura del marito Claudio e dei suoi amati animali.

La Rettore, solo qualche settimana prima, era stata ospite a Domenica In, parlando a tutto tondo della sua vita, dell’amore per Claudio e dell’aborto ma non aveva accennato al tumore che l’ha colpita.