Sono ormai celebri i botta e risposta tra Adriana Volpe e l’ex collega Giancarlo Magalli. I due, che per anni hanno lavorato fianco a fianco a I Fatti Vostri, hanno interrotto la collaborazione non proprio nel migliore dei modi. I dissapori tra i due sono andati avanti negli altri, deteriorandosi sempre di più, fino alla querelle.

Di recente però Magalli ha sventolato bandiera bianca su Oggi, all’uscita della Volpe dal Grande Fratello Vip. La showgirl, con il ritorno alla vita reale, ha dovuto fare i conti con la tragedia del Covid-19, avendo perso il suocero proprio a causa del virus.

Adriana però non sembra convinta dal tentativo dell’ex collega di seppellire l’ascia di guerra.

La risposta di Adriana Volpe

Magalli ha parlato attraverso le pagine del settimanale Oggi: “Io vorrei chiudere questa faccenda: è successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare” si legge sulla rivista. “Ormai sono passati anni, perché trascinarci in tribunale? In ogni caso, ho saputo che sta vivendo un momento difficile, un lutto in famiglia, e sono sinceramente dispiaciuto” riferendosi alla morte del suocero della Volpe. Il conduttore aveva già sottolineato di aver tentato la via della conciliazione, ospite di Simona Ventura qualche tempo fa.

“Io ho anche mandato messaggi di pace, però lei ha le sue posizioni“.

Adriana, però, apprese le dichiarazioni di Giancarlo, ha lanciato una frecciatina durante intervista rilasciata a TvBlogo. “Giancarlo ha detto di voler far pace con me ai giornalisti. Non a me. Probabilmente è una ‘pace mediatica’, perché non mi ha mai cercata, chiamata, inviato un messaggio, neanche di condoglianze. Eppure il mio numero ce l’ha“. Considerazioni pungenti, che non lasciano presagire alcun tipo di riconciliazione tra Adriana e Giancarlo.

Adriana Volpe volta pagina?

A quanto pare l’ex gieffina sembrerebbe pronta a voltare completamente pagina e a salutare definitivamente la Rai. Gira voce infatti che Mediaset voglia affidare ad Adriana Volpe la conduzione di un nuovo format televisivo.

Si tratterebbe di una sorta di Mattino 5, che potrebbe svolgersi in una seconda parte della giornata. Al suo fianco, stando a quello che rivelano i rumors, potrebbe esserci Michele Cucuzza, che con lei ha condiviso la recente esperienza del Grande Fratello Vip. Sebbene non ci sia nulla di certo nelle voci che girano a riguardo, nell’intervista a Bologo, la conduttrice non nasconde che la cosa le farebbe davvero piacere.

“Lavorare in coppia con Michele sarebbe bellissimo ed una collocazione come quella, nel palinsesto, non so perché, me la sentirei a pennello“.