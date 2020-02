Negli ultimi anni gli attriti tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe sono stati spesso argomento di gossip, nonché di querele. Dopo la fine del rapporto professionale i dissapori si sono propagati come eco sui social e tra le dichiarazioni nelle interviste da parte di entrambi.

Ora però, che l’ex collega di Magalli è nella casa del Grande Fratello Vip, il conduttore di Affari Tuoi sembra pronto a seppellire l’ascia di guerra. Ospite nel programma di Simona Ventura, i toni di Giancarlo sono apparsi molto più concilianti rispetto al passato, anzi addirittura ha parlato di tentavi passati di fare la pace.

I rapporti tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe hanno lavorato insieme per quasi 10 anni. Nel corso della convivenza ad Affari Tuoi i loro rapporti si sono deteriorati, al punto che lavorare insieme è diventato giorno dopo giorno sempre più difficile. “Abbiamo lavorato insieme otto anni e sono stati un po’ faticosi, perché quando non vai d’accordo con qualcuno, certamente un po’ si fa fatica” ha raccontato il conduttore a Simona Ventura.

Al fine la decisione drastica di mamma Rai, che ha scelto di separarli.

E nonostante questo, gli attacchi reciproci non sono terminati. Anzi, la lite -la cui origine o fattore scatenante non è mai stato chiaro- è culminata in accuse di diffamazione.

Magalli pronto a riappacificarsi

Giancarlo Magalli, a distanza di anni, propone la tregua all’ex collega. Anzi ritiene di averci provato. “Io ho anche mandato messaggi di pace, però lei ha le sue posizioni“.

Il conduttore rivaluta tutto. “Per carità, io la giustifico, la capisco, capisco tutto, non ce l’ho con lei, spero che un giorno faremo pace.

L’unica cosa era riuscire a separarsi, perché insieme non stavamo bene, e ci siamo riusciti. Questo dovrebbe dare serenità a tutti e due“. E infine ammette anche le proprie mancanze. “Io ero un po’ più intollerante. Lo ammetto, nel senso che c’erano delle cose che mi davano abbastanza fastidio“.