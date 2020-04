Nicola Porro, risultato positivo al Coronavirus, è ufficialmente guarito e ha voluto annunciarlo sui social, esattamente doveva aveva dichiarato di essere risultato positivo al tampone a marzo.

Della vita privata del conduttore si conosce poco ma sappiamo che il giornalista è sposato con Allegra Galimberti. Conosciamo meglio la donna al fianco del giornalista di Quarta Repubblica.

Chi è Allegra Galimberti, moglie di Porro

Allegra Galimberti è la moglie di Nicola Porro, al fianco del giornalista e del conduttore già da anni. La donna non fa parte del mondo dello spettacolo, è lontana dalle luci della ribalta per il bene della privacy della sua famiglia e dei suoi figli.

Porro e la Galimberti sono genitori di due figli: Ferdinando e Violetta. Della donna si conoscono pochi dettagli, visto che non è presente neanche sui social. Lavora nel mondo della moda. Di lei c’è qualche scatto nei profili Instagram di Porro, che li ritrae anche in momenti di svago con i figli.

Il rapporto tra Allegra e Nicola

Il giornalista ha parlato del rapporto con la consorte in un’intervista a Visto di qualche tempo fa. L’uomo ha confessato che durante il periodo in cui era un giornalista alla ricerca del successo a Milano aveva uno stile di vita libertino: “Sono stato un romano arrivato a Milano negli anni in cui era davvero divertente viverci.

È stato un bellissimo ricordo. Quando mi sono sposato, però, ho messo totalmente la testa a posto”.

Chi è Nicola Porro, il giornalista di Quarta Repubblica

Nicola Porro, classe 1969 è originario di Roma e si è laureato nel 1997 in Economia e Commercio, diventando un giornalista professionista. A Milano ha conosciuto Allegra Galimberti, che sarebbe poi diventata sua moglie.

Il giornalista si è poi fatto conoscere al grande pubblico conducendo programmi come Virus-Il contagio delle idee, Matrix e Quarta Repubblica. A marzo Porro aveva rivelato di essere risultato positivo al Coronavirus. In una recente intervista a Il Giornale aveva dichiarato circa le sue condizioni di salute: “Le influenze passano ma questa è diversa, appena dici Coronavirus scatta una censura sociale per cui non puoi fare nulla”, dispiacendosi per le persone costrette alla quarantena dopo averlo incrociato. Fortunatamente però, il doppio tampone positivo ha dato conferma della sua guarigione.

