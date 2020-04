Alberto Angela compie 58 anni e sui social piovono migliaia di auguri di compleanno. Il famoso divulgatore scientifico è diventato uno dei volti più affermati e amati del piccolo schermo, erede dell’immensa caratura professionale del padre, Piero Angela. E per ringraziare tutti, ha scelto di scrivere un messaggio che ha stregato migliaia di persone.

Compleanno di Alberto Angela: pioggia di auguri

Classe 1962, Alberto Angela ha spento le sue 58 candeline lo scorso 8 aprile. Un compleanno dal sapore dolce per il famoso divulgatore scientifico e conduttore, ma con alcuni spunti di riflessione sul delicato momento che ci troviamo a vivere per via dell’epidemia di Covid-19.

Sui social sono arrivati migliaia di auguri per lui, e questa dimostrazione d’affetto lo ha spinto ad affidare alla sua pagina Facebook un messaggio intriso di emozione, dolore e grandissima speranza.

L’emozione del conduttore

Il conduttore non ha tenuto per sé l’emozione e ha scelto di rispondere con un dolcissimo post su Facebook, nonostante si fosse imposto di tenere l’occasione sottotraccia per rispetto della delicata situazione legata all’emergenza Coronavirus. Ancora una volta, le sue parole sono arrivate dritte al cuore di migliaia di persone:

“Carissimi, non avrei mai immaginato di compiere gli anni in un momento come quello che stiamo vivendo.

Anche per questo oggi avevo l’intenzione di continuare come se fosse stata una giornata qualunque, senza post e rimandando ad un momento migliore ogni considerazione. Oppure mai. Ma è da stamattina che ricevo i vostri auguri, come non me lo sarei aspettato. (…) E questa cosa mi ha fatto prima emozionare. Tanto. Poi pensare. È vero, è un momento triste e difficile. Ma l’affetto che avete mostrato mi sussurra anche un’altra cosa: proprio perché è un momento così difficile abbiamo bisogno di stare uniti e condividere emozioni e sentimenti“.

È così che Alberto Angela ha scelto di rompere il silenzio inizialmente previsto sul suo compleanno, complice la valanga di dimostrazioni di stima e affetto ricevute.

Il celebre volto di Meraviglie e Ulisse non ha trascurato un accento di riflessione sull’attuale momento di difficoltà attraversato dall’Italia, alle prese con la gestione dell’emergenza Coronavirus.

“Abbiamo bisogno di sorridere e condividere i sorrisi. Non che questo cambi o allevi la realtà, ma la affianca aiutandola e aiutandoci.

Qualsiasi gesto positivo diventa un alleato, soprattutto per il nostro spirito, confuso, spaesato e un po’ spaventato (anche se non lo vuole ammettere a piene parole). Ecco perché tutti abbiamo bisogno di sentimenti veri, semplici, diretti, profondi, che riscaldino come un abbraccio in silenzio. Per questo vi ringrazio dei vostri auguri e per l’affetto: non è solo per il compleanno. Ma per ciò che dimostrate, indirettamente. Siamo tutti uniti in questo momento“.

“Come tante voci, in mezzo al buio, che si cercano, si uniscono, dandosi forza vicendevolmente e rischiarano l’oscurità con il calore.

Non smetterò mai di sorprendermi della profonda umanità che ha il nostro Paese. Nei confronti soprattutto di chi vive con grande dolore e difficoltà questo momento. Ma anche, in scala infinitamente più piccola, nel caso di un semplice compleanno. E vi dico GRAZIE. Se iniziamo a vedere la luce, ancora lontana certo, è proprio per questo modo di affrontare le cose. Alberto“.