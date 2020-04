Nota al grande pubblico dopo aver vinto nel 2004 Miss Italia, Cristina Chiabotto ha una sorella minore di nome Serena.

Chi è Serena Chiabotto

Bellissima come la sorella, Serena e Cristina Chiabotto sono molto legate e unite. Come è possibile evincere dai loro profili social, inoltre, non perdono occasione per concedersi delle vacanze assieme. Sempre tramite social, d’altronde, è possibile rinvenire le poche informazioni al momento disponibili sulla sorella minore dell’ex Miss Italia.

Ad esempio una delle ultime avventure che ha visto le due sorelle protagoniste riguarda la festa a sorpresa organizzata da Serena per l’addio al nubilato di Cristina.

A pochi giorni dal matrimonio della sorella maggiore con Marco Roscio, che ha avuto luogo lo scorso settembre, infatti, Serena e le amiche hanno trascinato la showgirl in un viaggio a Tel Aviv. Un’esperienza davvero unica che sicuramente le sorelle Chiabotto ricorderanno per il resto della loro vita.

Sulle orme della sorella maggiore

Tra Cristina e Serena Chiabotto vi sono sette anni di differenza, ma le due sorelle hanno sempre avuto una grande complicità. Nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa a Cronaca qui, inoltre, Serena aveva parlato dell’eventualità di seguire gli stessi passi della sorella.

A tal proposito aveva affermato: “Finora ho pensato solo allo studio, ma potrei provare l’anno prossimo. Cristina sarebbe felicissima se seguissi le sue orme, ma mi dice sempre di fare quello che mi sento. Abbiamo sette anni di differenza e tra noi c’è un rapporto splendido”.

Al momento Serena Chiabotto è impegnata con gli studi in giurisprudenza e vorrebbe diventare un magistrato. Bellissima come la sorella maggiore, però, ha tutte le carte in regola per seguire le orme della nota condutrice televisiva.