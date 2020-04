Il Grande Fratello Vip 4 ha finalmente il suo vincitore: a trionfare al televoto finale è Paola Di Benedetto. Secondo posto per Paolo Ciavarro, medaglia di bronzo a Sossio Aruta. Cala dunque il sipario sulla quarta edizione del reality con gli ultimi verdetti, sino a quello definitivo.

Tutte le emozioni della finale

Il Grande Fratello Vip, giunto alla sua quarta edizione, ha regalato forti emozioni e continui colpi di scena nella finalissima. 6 concorrenti per un solo posto da vincitore ufficiale, e a conquistarlo è stata Paola Di Benedetto. Ma il percorso che ha portato alla proclamazione del vincitore è stato ricco di sorprese e colpi di scena.

A cominciare dal numero di finalisti ufficiali che, a differenza delle scorse edizioni, quest’anno sono stati 6 anziché 5. Oltre a Sossio, Aristide, Paolo e Paola, già proclamati finalisti nelle precedenti puntate, il pubblico in settimana ha dovuto sceglierne altri due fra Antonella, Patrick e Denver. Al televoto hanno trionfato Antonella e Patrick, che hanno così completato la rosa dei 6 contendenti per la vittoria.

Gli ultimi televoti

Alfonso Signorini ha poi dato il via ad un “tutti contro tutti” per decretare il vincitore.

I 6 concorrenti sono stati divisi in 3 coppie, ciascuna delle quali ha dovuto sottoporsi a un televoto flash. La prima coppia ha visto contrapposti Antonella Elia e Sossio Aruta, e il pubblico ha premiato Sossio: Antonella Elia è così la sesta classificata del GF Vip. Lo stesso meccanismo è stato applicato per le altre coppie rimanenti. Prima quella formata da Aristide Malnati e Paolo Ciavarro, con il televoto che ha visto primeggiare Paolo a scapito di Aristide, quinto classificato. Per concludere con la coppia rimanente, composta da Patrick Ray Pugliese e Paola Di Benedetto.

In questo caso a continuare la corsa verso la vittoria è Paola, mentre Patrick è il quarto classificato. E così a giocarsi le ultime chance di vittoria sono stati Sossio, Paolo e Paola, sino al trionfo di quest’ultima.