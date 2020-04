Se la quarantena forzata dovuta all’emergenza Coronavirus si può dire abbia interrotto la nostra solita routine facendoci cambiare abitudini, stili di vita e anche i pensieri, nelle crepe del vaso di una nuova e temporanea “normalità” si insinua come oro colato, la musica. I pentagrammi e le note musicali non conoscono restrizioni e ammorbidiscono i confini del distanziamento sociale. A riprova di ciò l’entusiasmo mai sopito di Emanuele Via, il pianista degli Eugenio in Via di Gioia che ancora fresco di Festival di Sanremo 2020 a The Social Post ha voluto raccontare il suo nuovo album Resina, nato dalla collaborazione con i Charlie T.

Dal presente in solitaria al futuro con gli Eugenio in Via Di Gioia: l’intervista di The Social Post a Emanuele Via.

Emanuele Via racconta Resina, il disco dedicato al legno

Un album fresco di incisione quello di Emanuele Via e Charlie T che, insieme, hanno voluto intrecciare le melodie di violini, violoncelli, contrabbasso e arpa per raccontare come rapsodi il più profondo e intimo rapporto che li lega al legno, filo conduttore del loro album Resina, in uscita il 10 aprile.

È il tuo primo progetto da solista?

No, ho pubblicato il primo album da solo, Diario di bordo, nel 2016. Da quel momento ho iniziato a cercare musicisti con i quali proporre questo progetto dal vivo fino a quando, piano piano, si è formata una squadra con le persone con le quali più mi sentivo bene sia a livello musicale che personale. Insieme ai ragazzi dei Charlie T questo progetto ha acquisito un’identità più forte e riconoscibile.

Com’è nata la collaborazione con i Charlie T?

I Charlie T sono musicisti straordinari, vantano tutti un curriculum pieno zeppo di collaborazioni con orchestre nazionali.

Sono anche turnisti richiesti da tanti progetti e sono persone simpaticissime. Per questo motivo sono davvero contentissimo di condividere questo progetto con loro. Matteo Mandurrino, il violinista, l’ho conosciuto durante la registrazione di una puntata del programma Nessun Dorma, su Rai 5.

Ero ospite con gli Eugenio in Via Di Gioia e lui con un ensemble del conservatorio. Dopo qualche settimana Fortunato D’Ascola, il contrabbassista mi aveva parlato bene di Matteo e ho così pensato di chiamarlo per suonare qualche volta insieme e c’è stata subito una grande sintonia.

Chiara Di Benedetto, la violoncellista, aveva già suonato in progetti a me noti e ha sempre dimostrato un approccio propositivo mentre Antonella, l’arpista, mi venne consigliata quando decisi di provare a inserire l’arpa nei brani più recenti. Infine ci siamo esibiti insieme in qualche concerto e abbiamo capito subito che sarebbe arrivato presto un nostro album.

Resina, l’intimità del legame con il legno

Qual è il tuo legame con il legno?

Ognuno di noi ha legami involontari con il legno, nel senso che gli strumenti che suoniamo sono fatti in legno; i musicisti sanno quanto sia importante trovare il feeling giusto con questo materiale soprattutto con gli strumenti acustici come i nostri.

In più abbiamo tutti ricordi d’infanzia legati ai nostri alberi preferiti coi quali ci piaceva giocare: chi ne aveva uno in giardino; chi nella casa in campagna; chi al mare. È un materiale organico, vivo, in continua trasformazione: cambia colore, opacità, odore e il suono degli strumenti si evolve col passare degli anni. È funzionale e poetico allo stesso tempo.

Qual è il vero segreto di questo nuovo album?

Il filo conduttore al principio è stato quello di far risuonare questo album come il più verosimile possibile, facendo emergere le dinamiche, i respiri, addirittura le esitazioni e anche gli scricchiolii prodotti dal legno dei nostri strumenti.

In più ci auspichiamo che, ascoltando questi brani, ognuno possa avere libera interpretazione percependo emozioni proprie.

Guarda il video:

Dal progetto con i Charlie T al futuro con gli Eugenio in Via di Gioia

Gli “Eugenio di Gioia”, senza Via, come hanno preso il tuo progetto in solitaria?

Gli Eugenio in Via di Gioia hanno un po’ paura che io possa disaffezionarmi a loro ma questo non accadrà mai. Ognuno di noi, oltre agli Eugenio, è attivo in diversi progetti: Paolo suona in un gruppo blues, Lorenzo collabora con un’altra etichetta, Eugenio disegna vignette.

Questo aiuta ad allargare i nostri orizzonti e a portare nuove idee agli Eugenio in Via Di Gioia.

Come sarà il tuo futuro tra progetti da solista e gli Eugenio in Via di Gioia?

Progetti in solitaria non vorrei mai averne perché sarebbe triste, è il motivo per cui adoro suonare con i Charlie T e dedicarmi in modo attento a questo, concentrando le energie. Con gli Eugenio in Via Di Gioia sono impegnato tutto il giorno tutti i giorni, siamo ancora all’inizio del nostro percorso e il bello deve ancora arrivare!

La musica ai tempi del Covid-19

C’è un motivo che ti ha spinto a pubblicare l’album in questo delicato momento segnato dall’emergenza Coronavirus?

No, in realtà avevamo programmato l’uscita di Resina a dicembre fissandola per metà marzo. Nel frattempo sono successi gli avvenimenti che tutti conosciamo e abbiamo deciso di rimandare l’uscita di un mese.

Come stai vivendo la quarantena?

Diciamo che non ho una routine costante. All’inizio del periodo di quarantena suonavo tantissimo perché finalmente avevo il tempo per farlo. Col passare dei giorni suonavo un po’ meno e mi dedicavo agli ascolti, poi ho ripreso a giocare a scacchi dopo tanti anni (ogni tanto sfido Eugenio online).

Ogni giorno lavoro al pc per i vari progetti in cui sono coinvolto.

Qual è il messaggio che vuoi lanciare ai nostri lettori in questo difficile periodo?

Anche in periodi come questo ciò che ognuno può fare per sé stesso e per gli altri è davvero tanto. È sufficiente scegliere un paio di obiettivi alla volta e potarli a termine.

Approfondisci

Walter Rolfo: l’ingegnere delle emozioni

#Artepidemia, anche i quadri si spopolano al tempo del Coronavirus

Cambiamenti climatici: da 0 a 500 euro quanto pagheresti per avere un mare pulito?