Nei giorni scorsi Wanda Nara e Mauro Icardi hanno deciso di lasciare Parigi e tornare in Italia, uno dei Paesi più colpiti al mondo dalla pandemia Coronavirus. Una mossa che non è affatto piaciuta all’ex dell’argentina e padre di 3 dei suoi 5 figli.

Maxi Lopez ha accusato la Nara, reputando che l’opinionista del Grande Fratello Vip abbia messo consapevolmente in pericolo la vita dei suoi figli. Ora Wanda rompe il silenzio e replica alle accuse, spiegando i motivi di questa scelta.

Wanda Nara torna in Italia

Se sembra allarmato Maxi Lopez Wanda Nara sembra abbastanza sicura delle scelte che ha fatto e tranquilla.

La sua replica all’ex arriva tra le pagine del settimanale Chi e motiva il suo rientro.

“Mi ha accusata di aver portato i bambini da Parigi in Italia, nel cuore della pandemia” comincia la Nara sulla rivista. “Ma Maxi sa benissimo dove abitiamo: io non sto a Como, ma in un paesino vicino Como dove ci sono pochissimi casi. E qui c’è la mia casa, mentre a Parigi dovevo lasciare quella in affitto, scadeva il contratto. Inoltre noi abbiamo deciso di rientrare consultandoci con il pediatra, un medico in prima linea con cui parlo tutti i giorni” afferma sicurissima.

Il viaggio verso l’Italia

Con i campionati bloccati, Mauro Icardi non è l’unico giocatore che ha fatto i bagli per lasciare la capitale francese. “Da Parigi tutti i giocatori sono ripartiti per i loro Paesi” spiega la Nara. Poi, l’argentina che ormai si considera una vera italiana prosegue: “E noi ormai siamo italiani, se mi succede qualcosa preferisco che mi succeda qui, a casa mia. Il mio Paese è l’Italia, che mi ha dato e ci ha dato tutte le cose belle che abbiamo, per questo voglio stare qui”.

Poi Wanda passa a raccontare il lungo viaggio che da Parigi li ha riportati a Como, in Lombardia, focolaio dell’epidemia di Covid-19 in Italia. “Potevo anche prendere un volo privato per tornare in Argentina, invece abbiamo preso due macchine da Parigi, la mia e quella di Mauro, abbiamo diviso i bambini e abbiamo fatto 750 chilometri, nove ore e mezzo di viaggio, cantando mille milioni di canzoni senza mai fermarci. Era più rischioso andare in Argentina“.

Infine Wanda Nara chiude con una frecciata a Lopez: “Maxi, invece di essere felice per le mie attenzioni di madre…“.