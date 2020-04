Ad una settimana esatta dal suo trionfo, Gaia Gozzi, vincitrice della diciannovesima edizione di Amici, guarda già al futuro. Ad una settimana esatta dal suo trionfo, Gaia Gozzi, vincitrice della diciannovesima edizione di Amici, guarda già al futuro. Raggiunta da alcune riviste come Chi e Witty, la pupilla di Fedez rilascia alcune interviste.

Nel corso delle chiacchierate Gaia svela la sua scelta di voler devolvere parte del montepremi in beneficenza. Un gesto di grande altruismo, un altruismo che lo showbiz sta dimostrando in questo particolare periodo dettato dall’emergenza Coronavirus. Anche Paola Di Benedetto, vincitrice del Grande Fratello Vip ha scelto di donare la somma della vittoria per una giusta causa.

La vittoria ad Amici

Gaia Gozzi porta a casa il grande consenso del pubblico, nonostante al momento della proclamazione non abbia potuto gioire né festeggiare, a causa delle restrizioni sociali imposte dal Coronavirus. Ma il gradimento nei suoi confronti è stato ampiamente dimostrato: vincitrice anche dei premio Tim, le canzoni di Gaia sono le più ascoltate sulla piattaforma.

Ora la giovane artista si prepara a spiccare il volo e si è già messa all’opera, incidendo il suo primo EP.

“‘Domani’ in senso metaforico, spero di essere davanti a tante persone su un palco a cantare, ballare e toccare ognuno di loro” ha detto la Gozzi immaginando il futuro. “Ce la fai se non temi di sbagliare. Devo dire che questo è un po’ il mantra del mio percorso. Sono veramente felice, perché l’ho fatto anche con la paura di sbagliare, però l’ho fatto e ho superato le mie insicurezze. Grazie veramente a tutti per questo.”.

Il gesto di Gaia Gozzi

La somma della vittoria equivale a 150 mila euro, parte dei quali ha donato in beneficenza.

Ebbene Gaia ha scelto di destinare una porzione della sua vincita alla Protezione Civile che in questi giorni sta impiegando tutte le sue risorse per far fronte all’epidemia di Coronavirus. “Il montepremi vinto? Ne darò una parte alla Protezione Civile, è la prima cosa da fare, una parte alla mia famiglia perché possano essere un po’ sereni ed il resto alla mia musica”.

Questo quanto dichiarata dalla giovane allieva di Amici nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi.