La famiglia Radford, famosa per essere la più numerosa della Gran Bretagna, ha da poco annunciato la nascita del suo 22esimo figlio.

L’annuncio tramite social

“Butterò nel secchio tutti gli abiti premaman. Essere incinta non mi mancherà per nulla”, aveva dichiarato Sue Radford al The Sun dopo la nascita del 21esimo figlio nel novembre del 2018. Eppure a distanza di circa un anno e mezzo ecco che la famiglia ha accolto l’arrivo del loro 22esimo figlio. Una notizia bellissima che gli stessi Radford hanno annunciato attraverso un post su Facebook: “Abbiamo accolto la nostra bellissima bambina nel mondo venerdì sera.

Siamo tutti così innamorati di lei. Attenti al vlog di domani mattina”.

È questa la didascalia a corredo di una foto in cui viene mostrata la manina della neonata. Numerosi i commenti a corredo del post, con in molti a congratularsi per la bellissima notizia. “Che notizia meravigliosa in un momento così difficile per l’intero Paese. Non vedo l’ora di conoscere il nome della vostra piccola bambina”, ha scritto qualcuno. Mamma Sue, infatti, aveva dichiarato di non aver trovato ancora un nome che mettesse tutti d’accordo.

In seguito, comunque, ha annunciato di aver deciso il nome della piccola e che a breve lo farà sapere a tutti.

Partorire ai tempi del coronavirus

La neonata pesa 2 chili e mezzo e parlando della nascita del suo 22esimo figlio a The Sun, Sue Radford ha affermato: “Ero più spaventata di quanto non fossi mai stata, in ospedale con tutto quello che stava succedendo con il virus. Ero preoccupata che a Noel non sarebbe stato permesso di stare con me. Ci siamo tutti isolati e sembrava sbagliato lasciare la nostra bolla di sicurezza per andare in ospedale, ma quando sono arrivata mi sono sentita subito al sicuro”.

La signora Sue, infatti, ha dichiarato che è stato il parto più strano che abbia mai fatto, ma senz’ombra di dubbio uno dei momenti più belli della sua vita.