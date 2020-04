I 70 anni di Briatore sono stati all’insegna degli affetti familiari. Impossibilitato ad organizzare una grande festa a causa delle restrizioni del Covid-19, Flavio spegne le candeline assieme al figlio e alla ex Elisabetta Gregoraci. Il messaggio social per lei da parte dell’imprenditore.

Briatore, festeggiamenti con Elisabetta

Che la famiglia si sia riunita per la quarantena ormai non è un mistero. Flavio ed Elisabetta, insieme al piccolo Nathan sono insieme a Montecarlo, nella stessa casa. La stessa in cui Briatore ha festeggiato il suo 70esimo compleanno, lontano da grandi festeggiamenti e bottiglie di champagne.

La sua è stata una festa “normale”, circondato dagli affetti più cari. Anche se lui ed Elisabetta hanno divorziato nel 2017, la coppia ha mantenuto ottimi rapporti per il bene del figlio Falco. Quelle che Briatore ha mostrato sui social sono scene di vita quotidiana che fanno pensare ad un possibile ritorno di fiamma. In una Stories su Istagram, ad esempio, si vede la Gregoraci sorridente mentre si appresta a portare del cibo a tavola. Insomma, la serenità di una vera ed unita famiglia.

Possibile ritorno di fiamma Gregoraci-Briatore?

“Grazie Elisabetta”, è la didascalia che accompagna la foto in cui Flavio tiene in mano una candelina e sorride accanto alla torta di compleanno. Alle sue spalle, ex moglie e figlio, entrambi con una fiaccola in mano e con un sorriso smagliante. Alcuni rumors sostengono che l’imprenditore stia provando a riconquistare Elisabetta in tutti i modi. Lei, intanto, sembra godersi la quiete famigliare, districandosi tra momenti di relax e pranzi di famiglia in giardino.

La relazione con Francesco Bettuzzi

Dopo la fine della storia con Briatore, Elisabetta aveva intrapreso una nuova relazione con l’imprenditore Francesco Bettuzzi.

Il loro non è mai stato un fidanzamento privo di intoppi. Pare, anzi, che la loro storia non fosse mai decollata del tutto e che la colpa fosse in parte della perenne presenza di Flavio. Lo stesso Bettuzzi, dopo l’ennesima rottura, si era sfogato su Instagram parlando di un “rapporto con tre persone”.

