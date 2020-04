Arriva in questi momenti la notizia della scomparsa improvvisa di Franco Lauro, storico giornalista nonché conduttore televisivo e telecronista sportivo per RaiSport.

Morto a causa di un malore Franco Lauro

Una notizia drammatica quella arrivata in serata e che riguarda lo storico volto di RaiSport Franco Lauro. Il celebre giornalista sportivo volto noto di RaiSport si è improvvisamente spento a 59 anni a causa di quello che sembra essere stato presumibilmente un malore che lo ha colto nella sua abitazione.

Franco Lauro, una carriera per lo sport

Una notizia che segna indelebilmente questa giornata nel mondo della televisione e nel mondo del giornalismo che deve elaborare la scomparsa di Lauro.

Classe 1961, era il lontano 1981 quando Lauro si faceva spazio come giornalista per un’emittente locale già in ambito sportivo. Impossibile scindere il suo ricordo e la sua voce dalle più grandi competizioni sportive al mondo: nel curriculum Lauro poteva di fatto vantare ben 8 Olimpiadi estive e una invernale, 6 Mondiali, 6 Europei, 6 Europei di basket, 3 Mondiali di basket. Competizioni ha raccontato prestando la sua voce e i suoi commenti che ora già si faticano a ricordare alla luce della sua dolorosa scomparsa.

Lo strazio di Paola Ferrari: “Impossibile da credere“

Poi, nel 1984, l’approdo definitivo in Rai dove è rimasto per oltre 28 anni. Di questi momenti il cordoglio di Paola Ferrari, collega di Lauro che ha da poco appreso la drammatica notizia. La Ferrari ha voluto pubblicare uno scatto su Instagram che li ritrae insieme, nello studio televisivo, con una didascalia intrisa di sgomento: “Impossibile da credere“.

Il dolore di Paola Ferrari. Lo scatto con Lauro pubblicato su Instagram.