Pochi giorni prima sarebbe risultato positivo al Coronavirus, ma avrebbe deciso di far festa a casa con gli amici infischiandosene dei rischi per la salute dei suoi ospiti e delle attuali misure anti-contagio in piena emergenza Covid-19. La polizia, intervenuta sul posto, avrebbe raccolto le dichiarazioni dei ragazzi: tutti sarebbero stati consapevoli della positività dell’amico.

Coronavirus: sa di essere positivo ma invita gli amici a casa

Il giovane finito sulle cronache per aver fatto festa con 5 amici a casa sua, a Lodi, in piena emergenza Coronavirus e in pieno contrasto con le regole anti-contagio attualmente vigenti, sarebbe risultato positivo pochi giorni prima e lo sapeva.

Questo, secondo Ansa, il quadro di una vicenda finita all’attenzione della polizia e culminata nell’intervento degli agenti e in una denuncia per tutti i 6 protagonisti dell’episodio.

Gli ospiti avrebbero detto di sapere tutto

I poliziotti intervenuti sul posto avrebbero constatato la presenza di altre 5 persone all’interno dell’abitazione del giovane colpito dal Coronavirus, tutti amici di età compresa tra i 17 e i 24 anni.

Ma non è tutto perché, secondo quanto riportato da diverse fonti, gli ospiti sarebbero stati tutti a conoscenza della positività del ragazzo che avrebbe organizzato il party e lo avrebbero candidamente confermato agli agenti.

I 6 giovani sarebbero stati denunciati per violazione del testo unico delle leggi sanitarie e per non aver osservato l’ordine teso a impedire la diffusione di una malattia infettiva.

Il party interrotto da un vicino

A interrompere il party e il clima spensierato del momento sarebbe stato un vicino del ragazzo, che avrebbe allertato la polizia dopo aver intuito movimenti anomali nell’appartamento. Oltre alla denuncia, per tutti i 6 protagonisti dell’episodio le autorità sanitarie avrebbero disposto la quarantena.

I controlli delle forze dell’ordine si sono intensificati durante le festività pasquali, per il rischio che qualcuno violasse le misure restrittive imposte contro la diffusione del contagio da Coronavirus. Misure che, come annunciato dal premier Conte il 10 aprile scorso, sono state prorogate fino al prossimo 3 maggio.

