Dopo l’annuncio della positività al Coronavirus, datato 19 marzo 2020, e le prime parole del diretto interessato sulla questione, il principe Alberto di Monaco tira un sospiro di sollievo: è guarito dal Covid-19, secondo quanto dichiarato in un comunicato del Principato dopo gli accertamenti sulle sue condizioni di salute.

Il comunicato: “Principe Alberto guarito dal Covid-19“

Con un comunicato ufficiale diffuso anche via Facebook, il Principato di Monaco ha reso nota la novità sulle condizioni di salute del principe Alberto dopo la notizia della sua positività al Coronavirus.

L’annuncio è arrivato dopo diversi giorni di comprensibile apprensione, nonostante il suo stato non fosse mai stato giudicato grave, e ha messo un punto alla vicenda che lo ha visto coinvolto in prima persona.

“I medici che seguono il principe Alberto II fin dall’esordio dell’infezione da Covid-19, ora lo autorizzano a porre un termine al suo periodo di quarantena – si legge nella nota di palazzo –. Il sovrano è dichiarato guarito ed è in buona salute. Si ricongiungerà con la sua famiglia e continuerà ad osservare il periodo di isolamento, pur rimanendo in stretto contatto con il suo governo e i suoi stretti collaboratori“.

Comunicato del Principato di Monaco su Facebook – Fonte: Facebook/Palais Princier de Monaco – Prince’s Palace of Monaco

Le prime immagini social dopo il Coronavirus

Dopo una pausa anche sui social, Alberto di Monaco ha rotto il silenzio con un filmato su Instagram, che racchiude le prime immagini del principe dopo l’infezione da Coronavirus.

Si tratta di un breve videomessaggio di auguri per la Pasqua in cui il figlio di Ranieri e Grace Kelly appare in compagnia della moglie, Charlene, sotto il sole di una splendida giornata primaverile in famiglia.

“In questo periodo difficile e travagliato – ha dichiarato il principe di Monaco –, a nome della nostra famiglia e di entrambi, vogliamo semplicemente augurarvi una gioiosa Pasqua“.

Anche i figli della coppia, i piccoli Jacques e Gabriella, si sono immersi piacevolmente nella natura con mamma e papà, per una pausa di divertimento e relax nel cuore della residenza estiva di Roc Angel.